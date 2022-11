Irmã de Deolane Bezerra é levada ao hospital: 'em observação'

Com Deolane Bezerra confinada em A Fazenda 14, a irmã dela foi parar no hospital e a equipe da peoa desabafa na internet: 'Acham que tudo é marketing'

A influenciadora digital Deolane Bezerra está confinada em A Fazenda 14, da Record TV, e nem imagina que sua irmã Daniele Bezerra foi levada para um hospital nesta semana. A equipe delas informou que Daniele está em observação, mas não revelou mais detalhes sobre o motivo da internação.

A irmã de Deolane surgiu deitada em uma maca enquanto era atendida pelos médicos. “As pessoas acham que tudo é marketing, não gostaríamos de vir expor isso, mas segue a foto da Daniele Bezerra em observação no hospital. Vamos continuar desejando muita energia positiva para ela”, disseram.

Antes disso, a equipe de Deolane divulgou um comunicado sobre o assunto. “Daniele Bezerra sofreu ataques em um estabelecimento onde estava comemorando a vitória do Brasil. Com sinais de agressão e muito abalada, foi levada para atendimento no Hospital São Camilo e está em observação médica, acompanhada de sua irmã Dayanne Bezerra. Vamos mandar energias positivas e em breve traremos atualizações do acontecido”, informaram.

Não gostou nadinha! Solange Bezerra, mãe da peoa Deolane, voltou a falar mal da produção de A Fazenda 14, em vídeos publicados em seu Instagram. A revolta da vez foi porque as câmeras do PlayPlus não mostravam a participação de sua filha e das amigas durante a tarde de sábado no rancho do fazendeiro.

O ocorrido irritou muito Solange que afirmou ter nojo do programa e ainda chamou Rodrigo Carelli, diretor do reality show rural, de imparcial.