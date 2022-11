A Fazenda 14: Mãe de Deolane se revolta com produção do programa e dispara ofensas nas redes sociais

Em vídeo publicado, mãe de Deolane diz ter nojo do programa e do diretor

Não gostou nadinha! Solange Bezerra, mãe da peoa Deolane, voltou a falar mal da produção de A Fazenda 14, em vídeos publicados em seu Instagram. A revolta da vez foi porque as câmeras do PlayPlus não mostravam a participação de sua filha e das amigas durante a tarde de sábado no rancho do fazendeiro.

O ocorrido irritou muito Solange que afirmou ter nojo do programa e ainda chamou Rodrigo Carelli, diretor do reality show rural, de imparcial.

"Gente, até quando vai ter essa parcialidade né? As meninas foram pro rancho e tem umas duas horas que as câmeras só mostram a Babi lavando duas colheres, enquanto elas estão lá brincando e conversando... Eles não tem a moral de colocar as meninas no rancho, é só na cozinha eles lá conversando nada agradável", iniciou a influencer. "É difícil falar dessa fazenda, desse Carelli, meu Deus do céu, que parcialidade é essa? Quando vocês vão aprender a fazer um programa e serem imparciais? Que nojo! Que nojo!", afirmou a mãe de Deolane.

Confira os vídeos:

Mãe da Deolane disse que está com nojo do programa, e reclama que eles não são imparciais. #AFazenda | #AFazenda14pic.twitter.com/lX0atQqCMa — Adrielle 🌸 (@adrielletuitta) November 26, 2022

Matando a curiosidade de muitos e colocando um fim nas teorias, Adriane Galisteu explicou como será a dinâmica da roça falsa que irá ocorrer nesta semana dentro do reality show rural. A apresentadora prometeu que a roça inédita irá causar muito tumulto entre os participantes do programa.

Galisteu deixou claro que a dinâmica da formação da roça acontecerá normalmente e também terá um novo fazendeiro no jogo, que manterá todas as tarefas normais. Mas, após o final da eliminação de quinta-feira, ao invés do peão voltar para casa, ele irá para o rancho.