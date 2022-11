A Fazenda 14: Galisteu explica dinâmica da roça falsa: “Vai rolar um tumulto”

Galisteu detalha formação da roça falsa, que contará com punição e mais participantes

Matando a curiosidade de muitos e colocando um fim nas teorias, Adriane Galisteu explicou como será a dinâmica da roça falsa que irá ocorrer nesta semana dentro do reality show rural. A apresentadora prometeu que a roça inédita irá causar muito tumulto entre os participantes do programa.

Galisteu deixou claro que a dinâmica da formação da roça acontecerá normalmente e também terá um novo fazendeiro no jogo, que manterá todas as tarefas normais. Mas, após o final da eliminação de quinta-feira, ao invés do peão voltar para casa, ele irá para o rancho.

“Quando os peões descobrirem essa história, vai rolar um tumulto, mas até isso acontecer segue tudo normal. Para começar vai rolar formação na terça, como sempre rola, depois também vai ter a prova do fazendeiro e como de costume, quem vencer garante todas as regalias e responsabilidades desse cargo. A imunidade da semana está valendo e o poder de indicar alguém direto para a roça, e o trabalho também de delegar as tarefas. No final do programa de quarta (30), eu vou abrir essa votação, e você vai votar naquele que você quer que vença a roça falsa. Na quinta (1º), o mais votado vai pegar o caminho para o rancho, na sexta (2º) ele vai escolher outro dois peões convidados para encontrar de surpresa, vão fofocar bastante, ver imagens da sede. No final da tarde de sexta, eles [peões convidados do falso eliminado] vão voltar para a sede sem poder falar nada para os outros. Se falarem, os três serão penalizados com uma formação de roça relâmpago entre eles. Pensem em um perigo. No sábado (3), finalmente, o peão vai sair do rancho e vai invadir a sede", explicou a apresentadora.

Confira a fala:

Galisteu explicou como vai funcionar a Roça falsa dessa semana. Gostaram? #AFazendapic.twitter.com/LG96sUtacA — Central Reality (@centralreality) November 27, 2022

Deu ruim para a Deolane! A advogada foi desmentida pela produção do reality show rural na edição deste sábado (26), sobre a polêmica de maltrato com os animais dentro de A Fazenda 14.

O assunto começou durante uma discussão recente entre a loira e Bárbara Borges, onde Deolane acusou Babi de maltratar a ovelha do programa e o animal precisar ser retirado. A atriz chegou a falar que o assunto era proibido, gerando uma confusão na cabeça do público do programa.