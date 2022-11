A Fazenda 14: Record desmente acusações de Deolane sobre Babi ter maltratado a ovelha

Após acusar Babi de maltratar a ovelha, Deolane foi desmentida pela edição de A Fazenda 14

Deu ruim para a Deolane! A advogada foi desmentida pela produção do reality show rural na edição deste sábado (26), sobre a polêmica de maltrato com os animais dentro de A Fazenda 14.

O assunto começou durante uma discussão recente entre a loira e Bárbara Borges, onde Deolane acusou Babi de maltratar a ovelha do programa e o animal precisar ser retirado. A atriz chegou a falar que o assunto era proibido, gerando uma confusão na cabeça do público do programa.

Da maneira que a advogada falou, a culpada da situação foi Babi, mas a edição resolveu desvendar o mistério e mostrou o momento em que os peões ficaram sabendo que o animal seria retirado por estar doente. A nota lida pelos participantes, pedia para eles não comentarem sobre o assunto, fato que foi descumprido por Deolane Bezerra e ainda mentiu afirmando que Babi tinha sido a culpada pela exclusão da ovelha.

Confira o momento:

Deolane Bezerra voltou a ser um dos assuntos mais comentados no Twitter após conversar com Moranguinho sobre as atitudes da aliada Pétala Barreiros e revelar que a influenciadora digital não sabe argumentar durante as brigas dentro do reality show rural.

No bate-papo, a advogada disparou: “Tudo que falava, a Pétala fala pra eles... Assim, é tudo e é instantâneo, parei até de falar algumas coisas para ela. Ela não sabe argumentar, ela usa todas essas coisas no argumentos".