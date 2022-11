A Fazenda 14: Deolane fala mal de Pétala pelas costas da amiga: “Ela não sabe argumentar”

A advogada, Deolane comentou sobre as atitudes de Pétala em conversa com Morango

Deolane Bezerra voltou a ser um dos assuntos mais comentados no Twitter após conversar com Moranguinho sobre as atitudes da aliada Pétala Barreiros e revelar que a influenciadora digital não sabe argumentar durante as brigas dentro do reality show rural.

No bate-papo, a advogada disparou: “Tudo que falava, a Pétala fala pra eles... Assim, é tudo e é instantâneo, parei até de falar algumas coisas para ela. Ela não sabe argumentar, ela usa todas essas coisas no argumentos".

Moranguinho não deu sua opinião sobre o assunto, mas também não defendeu Pétala, preferindo ficar quieta na conversa.

Veja o momento:

A fazendeira da semana, Bia Miranda, chamou suas amigas Deolane, Pétala e Moranguinho para curtirem uma tarde no rancho do fazendeiro, neste sábado (26). Enquanto desfrutavam os privilégios, a advogada comentou com a aliadas que acredita que elas são queridas aqui fora: “Nós somos queridas lá fora [...] todos nós já fomos para a roça, duas vezes, uma vez”, disse a loira.

As quatro peoas conversaram sobre o assunto e Pétala concluiu que apenas vão saber o que o público acha, quando saírem do programa: “Vamos ver o que o público tem para nós, quando sairmos”, falou a influenciadora digital rindo.