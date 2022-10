A Fazenda 14: Vini conta que ouviu Galisteu falando sobre ameaça de Lucas contra Shay

O peão escutou áudio da produção com informações externas do jogo

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 01h25

A Fazenda 14 vem causando polêmica a cada episódio, se não é pelas brigas dos participantes, é por parte da produção do programa.

Na madrugada desta sexta-feira (14), após a saída da funkeira Tati Zaqui do reality show rural, Vini Buttel que também estava na roça contou aos seus aliados que havia escutado uma conversa da produção falando sobre a polêmica envolvendo Lucas e Shayan.

“Vazou um áudio quando a gente estava lá na primeira etapa. Saiu um negócio no grupo do Léo Dias da sua ameaça contra o Shay de morte. A Adriane falado: ‘A gente tem que ver como vai ser o Léo Dias colocando esses tópicos’ e ela leu: ‘Lucas ameaça de morte o Shay”, disse o peão para seu grupo de amigos.

🚨 URGENTE: Vini contando que vazou um áudio da produção, onde falaram do Léo Dias ter feito uma matéria dizendo que as ameaças de morte de Lucas contra Shay repercutiram mal aqui fora! #AFazendapic.twitter.com/f5G2vaBltL — Central Reality (@centralreality) October 14, 2022

Entenda a polêmica:

Na madrugada desta quinta-feira (13), após a vitória de Bia Miranda na Prova do Fazendeiro, diversos peões se desentenderam na sede do reality show rural. O bate-boca que rolou entre Lucas Santos e Shayan Haghbin foi tenso, ao ponto de o iraniano procurar a produção do programa.

Em certo momento do bate-boca, o ex-ator de Carrossel afirmou que iria pegar Shay fora do confinamento e fez gestos referentes a arma com a mão ao afirmar: “É bom você ter medo, você vai ver lá fora. Eu não posso, porque eu ando com uns negocinhos diferentes na cinta”.

Shay perguntou se Lucas tinha arma e se era aquilo que ele queria dizer com a sua fala. Lucas afirmou: "Eu tenho arma, eu sou atirador esportivo".

"É uma ameaça isso?", quis saber Shayan. "Se a carapuça servir, enfia no cu", respondeu Lucas. "Você quer me ameaçar com a pistola? Vai perder a sua carta [permissão para porte de arma], sabia?", respondeu o peão.