A Fazenda: Público se revolta com explicação de Galisteu ao vivo: "A cara nem treme"

Público se revolta com explicação de Galisteu ao vivo; entenda o que aconteceu

A apresentadora Adriane Galisteu foi duramente criticada nas redes sociais após a realização da prova do fazendeiro em A Fazenda. Após a vitória de Cézar Black, houve uma revisão da prova, o que gerou muita apreensão nas redes sociais.

Isso porque o público acusada o peão de ter burlado as regras. Quando explicou a prova, a apresentadora disse que os participantes precisavam colocar produtos dentro de uma bolsa para transportá-los.

“Coloquem as ofertas na sacolinhas e voltem pela cama de gato”, disse ela. Só que Cézar Black não fez isso, o que deveria ter gerado uma desclassificação. Após a revisão, Galisteu fez uma fala polêmica e isentou o participante de culpa, confirmando sua vitória.

“Vocês estão falando da bolsa ter que ser utilizada para transportar os produtos. Isso não era uma regra, eu não falei sobre isso. Eu falei que eles tinham que andar pela cama de gato como eles bem entendesse”, declarou ela.

Nas redes sociais, o público não gostou e criticou a postura da direção do programa. "Não foi dito? Estamos em um delírio coletivo então", comentou um. "Morro de dó tanto dela quanto do Mion de enfrentar a direção mambembe dessa porra desse programa", criticou outro. "A tua cara não treme", disparou outro.

“não era uma regra, não foi dito”



corta pra… ela literalmente dizendo kkkkkk e ainda dá pra perceber pelo comportamento antes de ela falar “muito bem” que ela sabe que foi dito, mas tá tendo que dar o migué a mando da direção. 🤷‍♂️ #ProvaDoFazendeiropic.twitter.com/G5NPat9JMz — nico na the eras tour (@niconatv) November 23, 2023

Saiba como foi a saída de Lucas Souza

Durante a tarde desta quarta-feira, 22, Lucas Souza saiu da sede sozinho e foi direto tocar o sino na oficina. Lá, ele fez um discurso sobre o motivo para desistir. Ele disse estava com o sentimento de missão cumprida e queria cuidar de sua saúde mental neste momento para não se desestabilizar.

"Passando aqui com dor no coração, mas por certo momento com sentimento de missão cumprida. Eu estou desistindo de A Fazenda, eu quero desistir. Chegou em um ponto que para mim não está sendo saudável, não está sendo bom”, disse ele.