A Fazenda: Lucas Selfie debocha após ser criticado por Cezar Black

O apresentador Lucas Selfie de A Fazenda 15 foi acusado por Cezar Black de não ser imparcial e respondeu com bom-humor

Nesta quinta-feira, 23, mais um comentário de Cezar Black na Fazenda 15 deu o que falar dentro e fora do reality. O peão acusou o apresentador Lucas Selfie de ser “imparcial”, e o influenciador respondeu aqui fora com bom-humor e uma pitada de deboche.

Em uma conversa com Alicia X, que foi eliminada na madrugada dessa sexta-feira, 24, o ex-BBB disse que o apresentador usa muito a palavra colega, e, segundo ele, essa palavra é muito usada por Márcia Fu, fazendo do influenciador um apresentador não imparcial com todos os peões.

“Quando o Lucas Selfie fica falando: ‘E aí colega? E aí colega?’. Ele está falando para ela uma palavra que ela fala e ressaltando aqui, soa até como se fosse...”, começou Cezar. E Alicia completou: “Um bordão”.

E ele continuou com sua acusação: “Parece que está exaltando a mulher toda hora ali. ‘E aí colega?’. Não fica falando para outras pessoas, só para a Márcia. Eu vi que quando ele falou pela primeira vez, ela deu risada e se sentiu grandona”.

Alicia completou: “E ela falou depois: ‘Ai vão ficar querendo me mandar embora, mas o povo está gostando’”. E Black concordou: “Pois é, não acho legal quando alguém do programa traz essa coisa como se fosse exaltando um gíria, uma frase. Não acho legal, porque fortalece aqui dentro. Querendo ou não, é super inocente, mas dá um crédito ali. Dá uma fortalecida na pessoa”.

Após o comentário de Black circular pela internet, Lucas Selfie usou seu perfil no X (antigamente conhecido como Twitter) e muito deboche para rebater a acusação. “É mole?”, começou dizendo o apresentador que é encarregado de conversar com os eliminados do programa.

Lucas ainda fez um outros tweet, em que dizia: “Na próxima eu vou chegar assim, tá combinado colega?”. Acompanhando a frase, Lucas colocou um gif seu em que usava uma peruca loira e balançava a cabeça até a peça cair.

Vale lembrar que Cezar Black ficou conhecido no BBB por querer ficar com perucas durante o reality, isso inclusive foi motivo de conflito no reality da Globo, quando a participante Tina não quis emprestar suas laces para ele.

Black critica Lucas Selfie por usar a palavra “colega” nas atividades. Ele diz que isso da créditos a Marcia e que o apresentador está sendo imparcial. pic.twitter.com/qwEpet4rss — Dantas (@Dantinhas) November 23, 2023

na próxima eu vou assim, tá combinado culega? pic.twitter.com/olZkLehZLv — Lucas Selfie (@lucasmaciel) November 23, 2023

