A Fazenda: Kally Fonseca revela segredo que ouviu da boca de Lucas Souza: "Ele queria"

Kally Fonseca revela segredo que ouviu da boca de Lucas Souza; ela finalmente expôs o que ele escondia

Após semanas de ameaças, a cantora Kally Fonseca finalmente revelou qual é o segredo guardado por Lucas Souza. Na noite desta segunda-feira, 20, ela pegou os peões de surpresa ao contar a história que só ela sabe.

Em uma conversa reveladora, a artista contou que o ex-militar "armou" o casamento com Jojo Todynho para ficar famoso. Desde o início do mês, a peoa ameaçou jogar a história no ventilador em várias oportunidades.

Agora, ela teve coragem. "Ele sempre queria ser rico e famoso e que o casamento dele foi algo que ele planejou justamente pra ser rico e famoso. Não foi por amor. Foi por causa disso. Porque ele sempre teve esse sonho de ser rico e famoso” , acusou ela.

Kally Fonseca contou no início do mês que guardava um "segredo" do peão que teria ouvido de sua boca. Ela ameaçou expor a história caso Lucas Souza a prejudicasse dentro do jogo, o que tem acontecido nos últimos dias. “’Se você levantar, aí vou ter que falar realmente o que seria, o que eu ia dizer. Era o que a gente conversou uma vez dentro do hotel’”, declarou ela na época.

Opinou!

Ainda após o resultado da roça da semana, a jornalista e ex-peoa Rachel Sheherazade voltou a se manifestar sobre o reality show apresentado por Adriane Galisteu. A ex- âncora do Jornal do SBT que foi expulsa da Fazenda 15 celebrou a permanência de Lucas Souza na casa.

Em seu perfil do X (antigo Twitter), a jornalista compartilhou uma foto da atual formação do grupo do qual era aliada, formado por Lucas, Jaquelline, Kally e André Gonçalves. Na legenda, a loira refletiu sobre a amizade.

“Amizade de verdade vence a distância, o confinamento, permanece apesar do tempo. Amizade que se preza não se cala: ela sofre, ela torce, ela apoia, ela vibra! Meus amigos no jogo contarão sempre comigo aqui fora. E não tem um hater no mundo que vai me impedir de lutar por eles”, declarou a ex-participante.