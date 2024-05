Gabi Brandt surpreende ao mostrar o filho falando árabe: 'Aprendeu sozinho'

A influenciadora Gabi Brandt encantou a web ao mostrar o vídeo de seu filho Henri, de apenas 3 anos, falando o alfabeto árabe

A influenciadora Gabi Brandt encantou os seguidores na noite de sexta-feira, 10, ao compartilhar em suas redes sociais um vídeo fofíssimo do filho, Henri Brandt, falando em árabe. O pequeno, de apenas 3 anos, surpreendeu ao mostrar que é verdadeiro autodidata.

No vídeo publicado por Gabi, o herdeiro aparece falando o alfabeto árabe sem errar. "Ele aprendeu tudo sozinho. Tô querendo botar ele em uma aula particular", escreveu a famosa na legenda da publicação em seus stories no Instagram.

Em seguida, Gabi Brandt respondeu a dúvida de um internauta a respeito do processo de aprendizagem do filho, fascinado por línguas estrangeiras. De acordo com ela, além do árabe, Henri também aprendeu inglês sozinho e pratica francês por influência sua.

"Não ensinei [árabe], até porque não sei, mas como já disse pra vocês, eu costumava liberar tela durante uns 30 minutos por dia, e nesse tempo ele encontrou (não sei como musiquinhas do alfabeto árabe e o YouTube foi recomendando mais vídeos, quando eu fui ver ele já sabia tudo!", declarou a influenciadora.

E completou: "Outra dúvida que também surgiu muito: ano passado eu fiz o teste de QI dele com uma neuropsicóloga, realmente ele tem um QI surreal, extremamente raro! Se vocês quiserem, mais pra frente eu posso falar melhor sobre isso".

Nas redes sociais, seguidores de Gabi Brandt se mostraram encantados com a inteligência do menino. "Não bastava ser riquíssimo, lindo e uma fofura! QI avançado também, como pode né", comentou uma internauta. "Os filhos dela são tão inteligentes, e além de tudo lindos e educados. Sou apaixonada", disse outra.

Além do pequeno Henri, Gabi Brandt também é mãe de Davi Márcio, de 4 anos, e do caçula Beni, de 11 meses. Os três filhos são frutos de seu antigo casamento com o cantor Saulo Poncio.

Virginia Fonseca passa por saia justa com a filha mais velha

A influenciadora Virginia Fonseca matriculou sua filha mais velha, Maria Alice, de 2 anos, em uma escola bilíngue nos últimos meses. Após participar de atividades dela no colégio e até ser surpreendida no Dia das Mães, a empresária milionária passou por uma saia justa nesta sexta-feira, 10.

Em sua rede social, a esposa do cantor Zé Felipe gravou o momento em que não soube responder a pequena, porque ela começou a conversar em inglês. Apesar de ter nascido nos EUA, Virginia Fonseca já revelou em seu programa no SBT que nunca conseguiu aprender a língua.

"Chegou o momento que eu tava mais temendo: Maria Alice veio falar em inglês comigo e eu não sabia o que falar. Ela me perguntou um trem em inglês e eu não soube responder direito. O que você perguntou pra mim? How o que que era?", tentou ver o que a menina iria falar.