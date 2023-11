A Fazenda: Fora do reality, Rachel Sheherazade opina sobre atitudes de Kally

A jornalista e ex-participante da Fazenda 15 Rachel Sheherazade opinou sobre as atitudes da peoa Kally no programa

Na madrugada desta segunda-feira, 6, a jornalista Rachel Sheherazade foi às suas redes sociais comentar os acontecimentos mais recentes da Fazenda 15. A ex-participante, expulsa do programa por conta de uma briga com Jenny Miranda, opinou sobre as atitudes de Kally no programa.

Após uma briga feia na cozinha com Lucas Souza e Jaque, Kally se afastou de seus aliados. Agora, a cantora de forró está no outro grupo, o paiol, liderado por Cezar Black. Porém, a loira já deixou claro que não votará para colocar os ex-aliados na berlinda do programa.

Sobre toda essa nova configuração do jogo, Rachel comentou em áudios publicados em seu perfil no X (antigo Twitter): “Eu fico muito triste e muito decepcionada quando amigos meus entram em embates, discutem e até cortam relações. Que amigo não ficaria chateado com essa situação? Eu fiquei super chateada, fiquei super triste em ver as meninas [Jaque e Kally] cada uma em um lado. Eu fiquei muito triste em ver que a Kally tomou a decisão de seguir o paiol, que não acho que é um grupo que vai abraça-la como nós a abraçamos”.

“Mas enfim, a Kally é uma adulta. Ela sabe o que está fazendo, ali dentro da percepção dela do jogo. Ela é autônoma para tomar suas decisões e cabe a mim respeitar, como amiga. Vou abraça-la aqui fora, sim. Porque é minha amiga independente do jogo que ela tiver lá dentro, das escolhas que ela fizer lá dentro. Só tenho a lamentar, mas não posso nunca xingar a Kally, menosprezar a Kally, isso eu jamais farei, não é de mim, da minha índole”, ainda comentou a ex-âncora do jornal do SBT

Apesar das mudanças de jogo, Rachel segue defendendo seu grupo composto por Lucas, Jaque e André: “Mas continua a minha torcida para o grupo Pôr-do-Sol, pelo autêntico grupo, pela Jaque, pelo Lucas, pelo André. Espero que eles acordem, que abram os olhos para os perigos que os rondam”.

Rachel ainda pediu respeito das torcidas dos outros integrantes do programa: “Respeito todas as torcidas, de todos os integrantes, mas vou continuar dando minha opinião. Com respeito também, respeito a todos os integrantes, todos tem total direito de estarem lá brigado pelo prêmio. Mas eu tenho as minhas concepções, meus valores e tenho a minha torcida já definida. Peço que vocês respeitem meus espaços de fala”.

O que eu tenho a dizer sobre minha amiga Kally… pic.twitter.com/kSBSXzTydo — Rachel Sheherazade 🧚🏼‍♀️ (@RachelSherazade) November 6, 2023

Briga!

E o clima segue tenso no reality show da RecordTV. Nessa segunda-feira, Alicia X e Nadja Pessoa protagonizaram uma briga na cozinha. O conflito começou após Nadja chamar Alicia de falsa.

"Eu posso não ser amada aqui dentro, mas lá fora tem um monte de gente que gosta de mim. Atura ou surta, vai ter que me aturar", disse Nadja, e completou: "E tu não fala comigo, não. Não levante a voz para mim. Não fala comigo, sua falsa [Alicia]".