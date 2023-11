A Fazenda 15: Alicia X e Nadja Pessoa protagonizam novo barraco

Alicia X e Nadja Pessoa se estranham e discutem no confinamento de A Fazenda 15

O clima ficou tenso entre Alicia X e Nadja Pessoa na sede de A Fazenda 15, da Record. As duas começaram a brigar após Nadja chamar a rival de falsa.

"Eu posso não ser amada aqui dentro, mas lá fora tem um monte de gente que gosta de mim. Atura ou surta, vai ter que me aturar", disse Nadja, e completou: "E tu não fala comigo, não. Não levante a voz para mim. Não fala comigo, sua falsa [Alicia]".

Por sua vez, Alicia rebateu: "Lembra o que você falou para mim? Que quando eu coloco o dedo na cara de alguém é uma agressão? Por que eu sou falsa?". E a rival respondeu: "Sua falsa, que gosta de xingar mulher, que bate palma quando macho xinga mulher. Bonito para a tua cara. Quando um homem fica xingando uma mulher".

A briga continuou com Alicia: "Você é chata para car*lho. Não é porque você é mulher, é porque você é chata". Por fim, Nadja disparou: "Você está errada. Os homens me xingando e você fica batendo palma. Errada! Uma mulher não faz isso com outra mulher, não".

Eliminada, Jenny decide mudar o nome artístico

A influenciadora digital Jenny Miranda decidiu mudar o seu nome artístico após ser eliminada de A Fazenda 15, da Record TV. Em participação no programa Hora do Faro, da Record TV, ela contou que quer ser conhecida como Jenny Gontijo, deixando de lado o sobrenome Miranda, que é algo que ela usava desde que era considerada como integrante da família da cantora Gretchen.

“Agora eu sou Jenny Gontijo. O Miranda vem de uma outra história, de uma família que eu tive. Eu não quero mais usar porque tenho memórias ruins. Hoje meu nome é Jenny Gontijo, que é meu nome nos documentos e agora eu quero que vire meu nome artístico também”, afirmou ela.