Após eliminação de Jenny Miranda, Rachel Sheherazade surge comemorando

Brindando e celebrando, Rachel Sheherazade surge radiante e manda recado após saída de Jenny Miranda de 'A Fazenda 15'

A apresentadora Rachel Sheherazade surgiu comemorando nesta sexta-feira, 03, logo após a última eliminação de A Fazenda 15. Com Jenny Miranda fora do reality show rural, a jornalista apareceu brindando e celebrando.

Toda arrumada e radiante, a ex-SBT, expulsa da atração ao encostar a mão na ex-peoa, gravou-se com um drink na mão e bebendo com satisfação ao ver o resultado da roça do programa comandado por Adriane Galisteu.

"A lei do retorno é um princípio que afirma: toda ação gera consequências. É como dizem: “nunca falha”", refletiu a comunicadora na legenda do vídeo. Nos comentários, os internautas festejaram com ela. "Bem feito", escreveram. "Nossa campeã", falaram outros que torceram pela jornalista.

Ainda nos últimos dias, Rachel Sheherazade explicou o motivo de não ter casa própria, mesmo ganhando cerca de R$ 200 mil por mês durante sua atuação no SBT. A famosa contou que dividiu seus bens após o divórcio.

Eliminada de 'A Fazenda', Jenny Miranda humilha Gretchen

Eliminada do reality A Fazenda, a musa Jenny Miranda se revoltou ao descobrir que sua "mãe", a cantora Gretchen, fez duras críticas sobre sua participação no programa da Record TV. Durante o Cabine de Descompressão, ela foi informada sobre a situação.

"Normal. Dessa pessoa [Gretchen] eu não espero nada além disso. Na minha vida inteira, os 17 anos que eu vivi com ela, foi tudo uma mentira. Ela só foi mãe de mídia" , afirmou ela durante o programa apresentado pelo influenciador Lucas Selfie.

Ela também esclareceu que não vai mais usar o sobrenome da ex-mãe. "Eu entrei aqui como Miranda e saio como Gontijo. [Miranda] É um nome que infelizmente eu tenho no RG, mas não me orgulho, por conta da história que eu tive com ela [Gretchen]."

Jenny Miranda ainda disse que está reatando laços com sua mãe de sangue. "A minha mãe biológica, que voltou para a minha vida, ela sim me deu carinho e colo de mãe. No começo eu fiquei com medo de receber isso, porque não tive por muitos anos. Tudo para a Gretchen era para a mídia, para o Instagram... Pela nossa história, até por questões que ela envolveu a minha filha, não esperaria algo diferente".