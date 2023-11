A Fazenda: Briga entre Lucas e Kally termina com louças quebradas

Os participantes da Fazenda 15, Lucas e Kally tiveram uma briga feia que contou até com pratos quebrados

Nesta segunda-feira, 30, mais uma briga agitou A Fazenda 15. Desta vez, o conflito foi entre os aliados Lucas Souza e Kally. A confusão, que aconteceu na cozinha, foi feia e teve até pratos e louças quebrados.

Tudo começou quando Lucas, que é o Fazendeiro da semana, revelou que Kally, que é sua aliada, foi pedir para ele conversar com Cezar Black e Shayan sobre uma possível indicação da loira na roça essa semana. Mas, segundo Lucas, a cantora de forró teria soltado indiretas sobre ele.

Foi então que o ex-marido de Jojo Todynho começou a acusar: “Me colocou como burro, como quem não entende de jogo”. E Kally se defendeu: “Eu disse isso pra você, por acaso?”. E Jaquelline saiu em defesa do amigo: “Falou para mim”.

“Falou que eu e o Lucas vivemos no mundo de Oz, e que quem entende de jogo é [Cezar] Black e Alicia [X]”, explicou Jaque. Kally continuou se defendendo das acusações: “Eu disse que VOCÊ vive no mundo da Luluzinha”. E Jaquelline continuou afirmando que Kally teria dito isso sobre ela e Lucas.

“Você está colocando palvras na minha boca onde não tem”, afirmou Kally. E Lucas continuou acusando: “Você diminui a gente, você vem trazer estratégias de outras pessoas. Você quer trazer coisas de outras pessoas, eles que cheguem em mim e falem”.

Kally começou a ficar irritada e passou a criticar Lucas. “Por isso que ninguém conversa com você. Porque você está expondo uma coisa que não é verdade, você está expondo uma coisa que não chegou desse jeito a conversa para você. Por isso que eu digo que é o mundo da Luluzinha, o seu mundo”.

A peoa ainda se irritou pelo fato de a confusão estar sendo feita na cozinha, onde todos da casa poderiam ver e ouvir: “Tá expondo uma coisa entre pessoas que não tem nada a ver com a gente, aqui na cozinha, que nem jogam com a gente, e ainda distorcido”.

Kally e Lucas começaram um embate em que a loira acusava o militar de ter distorcido sua fala, enquanto ele se defendia afirmando que não houve distorção. Foi nesse momento que Kally se irritou e quebrou um prato na pia, e começou a jogar outros objetos.

Enquanto Tonzão Chagas e Yuri Meirelles tiveram que intervir na pia, Kally ficou mais irritada: “Eu disse que alguém está querendo te taxar como burro? A pessoa conversar uma coisa com os outros sobre o jogo, eu perguntar uma coisa. É porque você mesmo se coloca como burro, colocando palavras na minha boca”.

E Lucas se defendeu da acusação de Kally, dizendo que os participantes estão ligados nas movimentações. “Mas o povo sabe de tudo, todo mundo tá ligado no jogo”. E a loira continuou: “Você nem sabe [de tudo], imagine o povo. Só porque eu fui te perguntar uma coisa, você vem querer distorcer a conversa como se eu quisesse mandar no seu jogo. Eu perguntei uma coisa para você porque EU QUIS perguntar”. Lucas tentou encerrar o conflito dizendo: “Eu não vou falar mais coisa para não te expor”.

Roça!

Ainda nessa semana, o Fazendeiro da semana começou a planejar quem irá mandar para a roça nessa terça-feira, 31. Lucas já tem dois possíveis nomes em mente para colocar na berlinda do reality apresentado por Adriane Galisteu.

Lucas contou que pode indicar Jenny Miranda ou Tonzão para a roça. A decisão dele foi revelada no último final de semana em conversa com seus colegas no confinamento.