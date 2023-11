A Fazenda 15: Saiba quem o fazendeiro Lucas deve mandar para a roça

Hoje tem formação de roça em A Fazenda 15! Saiba quem está na mira do fazendeiro Lucas Souza

O fazendeiro da semana Lucas Souza já tem seus alvos para a formação da roça na noite desta terça-feira, 31, em A Fazenda 15, da Record TV. Ele já apontou dois nomes de quem pode indicar para a berlinda nesta noite.

Lucas contou que pode indicar Jenny Miranda ou Tonzão para a roça. A decisão dele foi revelada no último final de semana em conversa com seus colegas no confinamento.

"Para mim como Fazendeiro, para o meu jogo, o melhor seria a Jenny. Porque eu presenciei tudo [antes da expulsão], eu estava lá. Seria até um senso de justiça. Ela é uma mentirosa e está criando uma teoria para o povo de que peitou a Rachel, de que não foi para cima", disse ele.

Em outro momento, ele contou que não gostaria de ver seus dois alvos na mesma roça. "Eu não queria que a Jenny e o Tonzão fossem [para a roça]. Acho que é desperdício. Não é? Mas tem a questão da Prova do Fazendeiro ainda... Mas às vezes eu fico em dúvida entre ela e o Tonzão", contou.

Rachel Sheherazade falou sobre a amizade com Lucas Souza

Expulsa de A Fazenda 15, da Record TV, Rachel Sheherazade chorou ao falar sobre sua relação de amizade com Lucas Souza no confinamento. Em uma conversa com Lucas Selfie em uma live, ela se emocionou e chorou ao relembrar como foi a despedida deles antes de ser retirada do elenco do reality show.

Rachel relembrou o que disse para Lucas depois de ter brigado com Jenny Miranda e antes de ser chamada pela produção para sair do confinamento. "Eu não sabia que eu tava me despedindo dele, mas ali eu acho que eu tava. E eu falei pra ele: 'meu gigante gentil'", disse ela.

E completou: "Por que o Lucas foi capaz de se interpor e talvez ele pudesse inclusive ser expulso do programa, mas ele tava me defendendo como um filho, como um amigo querido".