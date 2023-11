A Fazenda: Cézar Black faz escolha ousada em indicação para a roça: "Certeza"

Cézar Black decide jogada ousada ao escolher quem vai mandar para a berlinda; peão decidiu a indicação em conversa com seus aliados

Fazendeiro da semana, Cezar Black revelou em conversa com os peões que já sabe quem vai indicar para a roça na noite desta terça-feira, 28. Com o poder em mãos, ele decidiu mandar Tonzão para a votação.

O enfermeiro tinha como primeira opção do o influenciador WL Guimarães, mas foi obrigado a recuar após ele vencer inesperadamente a Prova do Fogo. Agora, ele só tem uma opção de voto que foi revelada com coragem.

"Vocês vetam quem [da Prova do Fazendeiro]? Eu vou no Tom!", disse combinando a estratégia com seus aliados. Kally Fonseca concorda. "Eu vetaria ele [Tonzão], com certeza!". Shayan Haghbin, por sua vez, reforça: "Eu quero que o Tom vá para a Roça".

Cézar Black disse que chegou a cogitar mandar o modelo Yuri Meirelles. "Eu pensei até em mandar WL ou Yuri...", contou ele. Vale lembrar que o ex-BBB está em alta no jogo e tem despertado reações mistas nas redes sociais. Desde a desistência de Lucas Souza do programa, ele é um dos protagonistas da disputa, já que se tornou antagonista do grupo liderado por Jaquelline Grohalski.

Lucas Souza fala sobre sua decisão de sair de A Fazenda 15

Em sua primeira aparição na internet depois de desistir de A Fazenda 15, Lucas Souza explicou a sua decisão. O influenciador digital postou um vídeo no feed do Instagram para explicar sua decisão de deixar o jogo, e também agradeceu pelas mensagens de carinho e apoio que recebeu dos fãs.

"Passando aqui para falar que está tudo bem, na medida do possível, é claro! Tô aqui com um mix de emoções, acabei de sair. Ainda não tive a oportunidade de pegar meu celular, ver as informações, mas tive um feedback que tem um exército de pessoas que estão aqui comigo me apoiando e apoiando minha decisão", começou ele.