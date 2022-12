A Fazenda: Adriane Galisteu fala pela primeira vez sobre a saída de Deolane

Adriane Galisteu apareceu ao vivo em A Fazenda para explicar a saída de Deolane Bezerra: 'Ela optou por sair do jogo'

A apresentadora Adriane Galisteu fez uma aparição surpresa e ao vivo na transmissão de A Fazenda 14 no Playplus para falar com os participantes do reality show sobre a saída de Deolane Bezerra do jogo. Neste domingo, 4, a advogada desistiu do jogo ao receber notícias de que sua mãe foi internada. Assim, Galisteu transmitiu o motivo da saída dela.

"Nós recebemos dos representantes legais e familiares da Deolane informações sobre o estado de saúde da mãe dela. Depois dos procedimentos jurídicos e dos levantamentos médicos, a Deolane foi chamada para atendimento. E, ao receber as informações, ela optou por sair do jogo. Mas eu quero tranquilizar vocês porque a mãe da Deolane está sob cuidados médicos, pelo que sabemos ela está indo bem", disse ela.

Então, a apresentadora aproveitou a sua conversa com os participantes para explicar a dinâmica da roça falsa. "O pessoal de casa já sabia que a roça seria falsa desde a semana retrasada, antes da saída da Kerline. Na verdade, antes mesmo de saber quem seria fazendeiro daquela semana. E, sobre a ida do André e do Iran pro Rancho, na verdade eles foram escolhidos pela própria Babi, e o público também já sabia disso. Foi uma roça falsa, mas com três verdadeiras guerreiras", declarou.

Por fim, ela contou sobre a votação na roça falsa e deixou um recado para os peões. "Com alternância de posição durante toda a votação. E não tem jogo ganho. Eu falo sempre isso pra vocês, o jogo só acaba quando termina. E, nessa reta final, eu desejo pra vocês força, foco, pensamento positivo e feno", contou.

🚨VEJA: Recado da Galisteu para os peões que ainda permanecem no reality. #AFazendapic.twitter.com/pDOodpAw0R — Central Reality (@centralreality) December 4, 2022

Deolane alfineta a Record TV após sair de A Fazenda

Em seu primeiro depoimento após sair de A Fazenda 14, Deolane Bezerra mandou indireta para a Record TV ao dizer que carregou o reality show nas costas e contou que voltará para explicar tudo o que viveu.

“Estou aqui reunida com a minha família, meu bem maior. E tenham certeza que quando tudo se resolver, eu sou a primeira a vir aqui contar tudinho para vocês e, tenham certeza, tenho muitas coisas para falar. Carreguei A Fazenda nas costas! É para ser soberba? Vou ser! É para ser arrogante? Agora eu serei. Carreguei nas costas, dentre muitas outras coisas que aconteceram. E não tenham dúvidas que vocês vão saber de tudo”, disse ela.

“Eu prefiro ser verdade do que ser dúvida, uma frase que escutei muito do André lá dentro. E, com todos os meus defeitos, eu sou verdade e sempre serei verdade. Dinheiro não compra a minha paz, não compra a minha cabeça. Se fosse por dinheiro, Deolane, você não teria entrado, porque um prêmio de um milhão e meio não iria mudar a minha vida. Podem ter certeza, quando tudo se resolver, eu volto aqui para conversar. E se ficar mil seguidores aqui, que fiquem os verdadeiros. Minha vida nunca foi seguidores, e eu sempre vivi bem. Estou firme e forte”, finalizou.