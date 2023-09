A Fazenda 15: Yuri é o primeiro fazendeiro da temporada

Yuri Meirelles se dá bem e vence a primeira prova do Fazendeiro de A Fazenda 15

Na noite desta quarta-feira, 20, Yuri Meirelles foi o grande campeão da primeira prova do fazendeiro de A Fazenda 15, da Record TV. Ele se deu bem em uma disputa que exigiu habilidade dos participantes.

A prova foi disputada por Márcia Fu, Cariúcha, Radamés, Yuri Meirelles e WL. Na prova, os participantes tiveram que chutar bolas até um gol. A cada chute, eles acumularam pontos, que eram maiores de acordo com a distância do gol. O vencedor é quem tiver o maior número de pontos acumulados no final da prova.

Depois de algumas rodadas, Yuri foi o vencedor por estar com 210 pontos no final da competição.

Saiba qual é o cronograma da semana em A Fazenda 15:

SEGUNDA-FEIRA: Prova de Fogo

TERÇA-FEIRA: Formação da Roça ao vivo

QUARTA-FEIRA: Prova do Fazendeiro ao vivo

QUINTA-FEIRA: Eliminação ao vivo

SEXTA-FEIRA: Pós Eliminação e Flash da Festa

SÁBADO: exibição da Festa

DOMINGO: Convivência e atividades

O look de Adriane Galisteu na estreia

A apresentadora Adriane Galisteu caprichou na escolha do seu look para a estreia de A Fazenda 15, da Record TV, na noite desta terça-feira, 19. A estrela apareceu poderosa na TV com um vestido da estilista Leticia Manzan com direito a franjas e muito brilho. Para completar o visual, ela surgiu com chapéu preto e botas brancas no maior estilo country.

Inclusive, a equipe de Galisteu já revelou qual será a inspiração dela para os looks da temporada. A comunicadora vai investir em roupas de festa com um toque do universo country para apresentar todas as edições de A Fazenda 15 - o que deve ser mais de 100 looks ao longo de toda a temporada.

Nos bastidores da estreia, Adriane comemorou o início de mais um projeto na TV. “Estou muito feliz de estar no comando de mais uma edição de um programa que sempre fui fã. Falo que essa edição é ainda mais especial para mim: um reality, que só prova o seu sucesso, completando 15 anos no ano que a emissora completa 70 anos. E tenho certeza que essa edição será ainda mais incrível”, disse ela.