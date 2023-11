A Fazenda 15: Quem deve ficar no reality? Vote em enquete da nova roça

Nadja Pessoa está na roça; Jenny Miranda, Márcia Fu e Shayan disputam prova do fazendeiro em A Fazenda 15

Uma nova roça está se formando sob o comando de Adriane Galisteu (50) em A Fazenda 15. Na noite desta terça-feira, 31, Nadja Pessoa foi indicada diretamente para a berlinda, enquanto Jenny Miranda, Márcia Fu e Shayan ainda têm a chance de escapar da roça vencendo a prova do fazendeiro. Vote na enquente e escolha quem deve ficar mais uma semana na edição.

A abertura da roça foi com Sander Mecca, que escolheu manter o Poder da Chama e entregou o Poder Laranja para Tonzão Chagas. Na sequência, o Fazendeiro Lucas Souza declarou seu voto e colocou Jenny Miranda direto para a roça. "Vou seguir meu coração, até fiquei na dúvida entre duas pessoas que tive embate, mas vou ouvir minhas vivências", justificou.

Depois, os peões iniciaram a votação da casa e Nadja Pessoa foi quem recebeu o maior número de indicações para a berlinda. Logo, Tonzão leu seu poder extra e pôde pedir para quatro companheiros de confinamento mudarem seus votos. Mesmo após a alteração, a atriz continuou com o maior número de votos e foi para a berlinda.

Por fim, Mecca leu seu poder e ganhou dois direitos: Escolher um quarto peão para a roça e vetar um dos quatro roceiros da Prova do Fazendeiro desta quarta-feira, 1º. O músico adicionou Márcia Fu na disputa pela permanência e vetou Nadja do desafio valendo a liderança e a garantia de mais uma semana no reality rural.

VOTE NA ENQUETE:

Quem você quer que fique em A Fazenda 15? Jenny Miranda

Márcia Fu

Nadja Pessoa

Shayan

SAIBA QUEM VOTOU EM QUEM:

Lily Nobre votou em Nadja Pessoa

Shay votou em Tonzão - ao votar novamente, ele votou em André

Márcia Fu votou em Alicia X

Cezar Black votou em Tonzão - ao votar novamente, ele votou em André

WL votou em Nadja Pessoa

André Gonçalves votou em Alicia X

Kally Fonseca votou em Tonzão

Nadja Pessoa votou em Alicia X

Jenny Miranda votou em Nadja Pessoa

Sander votou em Nadja Pessoa

Alicia X votou em Tonzão - ao votar novamente, ela votou em Nadja

Henrique votou em Nadja Pessoa

Jaquelline votou em Tonzão - ao votar novamente, ela votou em Lily

Radamés votou em Nadja Pessoa

Tonzão votou em Nadja Pessoa

Yuri votou em Nadja Pessoa