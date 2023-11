A Fazenda 15: Jenny, Nadja, Shay e Márcia são indicados para a roça da semana

Saiba como foi a formação da roça da semana, que teve a indicação de Jenny Miranda, Nadja Pessoa, Shay e Márcia Fu

Na noite desta terça-feira, 31, os participantes de A Fazenda 15, da Record TV, realizaram a formação de mais uma roça no confinamento. Desta vez, a dinâmica contou com as indicações de Jenny Miranda, Nadja Pessoa, Shay e Márcia Fu. Saiba como foi:

Para começar, Sander abriu o Lampião, decidiu ficar com o poder Branco e deu o poder Laranja para Tonzão. Logo depois, o fazendeiro Lucas Souza indicou Jenny Miranda para o primeiro banquinho da roça. “Hoje eu vou seguir o meu coração. Nessa semana eu fiquei em dúvida entre duas pessoas que eu tive embate aqui, que são meus adversários, que é o Tonzão e a Jenny. Eu vou escutar o meu coração e a minha indicação vai ser a Jenny. Eu não concordo com as atitudes dela aqui no jogo, ela acusa as pessoas de coisas gravíssimas aqui dentro. Ela tem suas qualidades, mas nesse momento eu preciso apontar o porquê estou colocando ela lá”, disse ele.

Na votação dos participantes, Nadja Pessoa foi a mais votada. Então, Tonzão abriu o Poder Laranja e recebeu a missão de escolher quatro peões para votarem novamente. Ele decidiu anular os votos de Shay, Jaquelline, Cezar e Alicia. Mesmo com os votos sendo feitos novamente, Nadja continuou sendo a mais votada e ocupou o segundo banquinho da roça.

Na sequência, Nadja teve o poder da puxada da baia e decidiu puxar Shay para ocupar o terceiro banco da roça. Assim, Sander abriu o Poder Branco e recebeu duas missões. Ele teve que indicar uma pessoa para o quarto banco da roça e também teve que vetar um dos roceiros da Prova do Fazendeiro. Sander decidiu mandar Márcia Fu direto para a roça e vetou Nadja da prova.

Saiba quem votou em quem:

Lily Nobre votou em Nadja Pessoa

Shay votou em Tonzão - ao votar novamente, ele votou em André

Márcia Fu votou em Alicia X

Cezar Black votou em Tonzão - ao votar novamente, ele votou em André

WL votou em Nadja Pessoa

André Gonçalves votou em Alicia X

Kally Fonseca votou em Tonzão

Nadja Pessoa votou em Alicia X

Jenny Miranda votou em Nadja Pessoa

Sander votou em Nadja Pessoa

Alicia X votou em Tonzão - ao votar novamente, ela votou em Nadja

Henrique votou em Nadja Pessoa

Jaquelline votou em Tonzão - ao votar novamente, ela votou em Lily

Radamés votou em Nadja Pessoa

Tonzão votou em Nadja Pessoa

Yuri votou em Nadja Pessoa.