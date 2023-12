A Fazenda 15: Milionária! Jaquelline Grohalski é a campeã

Depois de três meses de confinamento, Jaquelline Grohalski conquista o título de campeã de A Fazenda 15, da Record TV, e se torna milionária

O reality show A Fazenda 15, da Record TV, chegou ao fim nesta quinta-feira, 21, e teve Jaquelline Grohalski como a grande campeã da temporada! A ex-BBB e influenciadora digital recebeu 56,17% dos votos do público ao disputar a final contra André Gonçalves, Márcia Fu e WL Guimarães.

Jaquelline recebeu o prêmio de R$ 1,5 milhão e um carro elétrico 0 km por ter conquistado o título de campeã ao receber 56,17% dos votos. O segundo lugar ficou com André Gonçalves, que recebeu o prêmio de R$ 100 mil e 25,77% dos votos. E o terceiro lugar ficou com Márcia Fu, que ganhou o valor de R$ 50 mil e recebeu 12,78% dos votos. Portanto, WL ficou em quarto lugar com apenas 5,28% dos votos.

Ao longo da temporada, Jaquelline teve destaque na temporada com sua personalidade forte. Ela participou de várias provas e também viveu um romance com Lucas Souza, que é o ex-marido de Jojo Todynho. Os dois ficaram juntos durante algumas semanas, mas foram separados quando ele desistiu do reality show e pediu para sair. Assim, ela continuou no jogo com seus amigos e chegou até a final.

Quem é Jaquelline Grohalski, a vencedora de A Fazenda 15?

Jaquelline Grohalski nasceu em Rondônia e foi Miss Rondônia. Ela é formada em biomedicina e atuava na área antes de entrar para o time de participantes do BBB 18, da Globo. Porém, ela foi eliminada na segunda semana do programa. Depois disso, ela conquistou notoriedade na internet e se tornou influenciadora digital e cantora de funk, sendo que tem os hits Me Apaixonei De Novo e Dancinha do TikTok.

Em A Fazenda 15, ela marcou os telespectadores com sua personalidade forte e sempre contava a sua história de vida. Ela teve rivalidades com os outros participantes e chegou a ter algumas brigas, como com Cariúcha e Márcia Fu. Ela convivia muito bem com Rachel Sheherazade e Lucas Souza, com quem viveu um namoro com direito a pedido na casinha da árvore. Ela se tornou fazendeira em algumas ocasiões e também enfrentou a roça ao longo do programa.