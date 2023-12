Adriane Galisteu aposta em look preto com fenda na final de A Fazenda 15

A apresentadora Adriane Galisteu capricha na escolha do seu look para a grande final de A Fazenda 15: ‘Estou muito feliz’

A apresentadora Adriane Galisteu caprichou na escolha do seu look para comandar a grande final de A Fazenda 15, da Record TV. Na noite desta quinta-feira, 21, a estrela surgiu na telinha da emissora com um vestido preto nada básico.

Ela apostou em um vestido longo com recorte no colo e fenda poderosa na perna. Para completar o visual, ela usou um chapéu com a sigla F15 para representar a atual temporada do reality show.

Por meio de sua assessoria de imprensa, Galisteu contou sobre a alegria de ver mais uma edição chegando ao fim. "Estou muito feliz por essa temporada, uma temporada raiz, a Fazenda 15 foi uma edição clássica. Ela teve tudo o que um bom reality tem que ter: tretas, love [amor], beijo na boca, choro, expulsão, desistência. É uma novela da vida real. Eu amei essa edição, estou muito feliz por tudo que vive nela", disse ela.

Inclusive, a comunicadora já confirmou que estará em A Fazenda de 2024. "Espero todos em 2024 na edição 16", declarou.

Adriane Galisteu - Foto: @fotbru

Estamos no recinto pela última vez 🤠 Quem aí está ansioso pra saber quem será o vencedor? 🙋‍♂️🙋 #FinalAFazendapic.twitter.com/XASvFOLNW3 — A Fazenda (@afazendarecord) December 22, 2023

Adriane Galisteu comemora seu aniversário de casamento

A apresentadora Adriane Galisteu comemorou o seu aniversário de casamento com o marido, Alexandre Iódice, de um jeito especial. A estrela decidiu homenagear o amado nesta terça-feira, 28, e relembrou fotos de uma viagem do casal para a praia.

Nas imagens, os dois apareceram abraçados e trocando olhares apaixonados enquanto aproveitavam a linda vista do local. Na legenda, ela falou sobre o amor duradouro deles.

“13 anos depois, aqui estamos nós… Juntos, construindo e aprendendo! Mas sem perder a ternura! Te amo Lelê”, disse ela.

Vale lembrar que os dois são pais de um menino, Vittorio, de 13 anos.

Galisteu e Iódice se casaram em 27 de novembro de 2010 em uma cerimônia ao ar livre em um spa de Itatiba, no interior de São Paulo, com a presença de amigos e familiares. Na época da celebração, eles também comemoraram o batizado do filho recém-nascido, Vittorio, que tinha apenas 3 meses de vida, durante a união do casal.