A Fazenda 15: Márcia e Jaquelline brigam após encontro com Rachel

Saiba o que aconteceu entre Márcia Fu e Jaquelline Grohalski após encontro com ex-participantes de A Fazenda 15 na reta final do jogo

O clima ficou tenso entre Márcia Fu e Jaquelline Grohalski na noite de domingo, 17, na sede de A Fazenda 15, da Record TV. As duas se estranharam e brigaram após o reencontro com os ex-participantes do reality show, incluindo Rachel Sheherazade.

Em uma dinâmica para lavar a roupa suja da temporada, Rachel chamou Márcia de desleal e falsa, o que abalou a peoa. De volta na sede, Jaquelline comentou que foi legal ter reencontrado Rachel e Lucas Souza, mas Márcia alfinetou. “Que bom, né, que ela foi expulsa e pôde vir aqui hoje”, disse ela.

Com isso, Jaquelline rebateu: “Nossa, não precisa ficar falando assim”. E Márcia respondeu: “Mas se ela pode gritar lá que eu não fui leal ao Radamés. Ela pode falar o que ela quiser, né? Por que você se meteu? Na hora que ela falou que eu fui desleal ao Radamés, ela pôde. Você me defendeu? Não. Então, dane-se”.

A influencer afirmou: “Não defendi nem vou defender. Era o meu nome que foi citado ali. É treta sua e dela, eu não tenho que me intrometer. Ela falou meu nome?”. Por sua vez, a ex-atleta rebateu: “Aqui eu falei o seu nome?”. Jaquelline disse: “Achei desncessário. Nós acabamos de subir de uma dinâmica que nós nem esperávamos ver os dois. Aí você acabou de pontuar ‘ai muito bonito ver ela que foi expulsa’. Pra que falar a palavra expulsa?”. “Você achou desnecessário? É um problema seu, não é meu”, respondeu.

Logo depois, Márcia disse que nunca fez nada contra Rachel. Então, Jaquelline respondeu que ela tem que se entender com a Rachel e que não gostou que a ex-atleta usou a palavra expulsão, mas que não quer brigar com Márcia porque as duas sempre se deram bem. Porém, a ex-atleta disse que Rachel realmente foi expulsa e não gostou que ela falou dela.

Elas encerraram o assunto e Jaquelline foi comentar sobre a discussão com André. “Ela está estressada porque ela está devendo. Quem deve tem medo! Eu não tive medo nenhum ali, eu chorei porque mexeu com meus sentimentos”, declarou.

O reality show A Fazenda 15 chega ao fim na quinta-feira, 21.

