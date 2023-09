A Fazenda 15: Lucas revela motivo para pedir perdão para Jojo Todynho

Na roça de A Fazenda 15, Lucas Souza diz que quer pedir perdão para Jojo Todynho e revela o motivo

O peão Lucas Souza fez um desabafo durante o confinamento em A Fazenda 15, da Record TV. Ele contou que quer pedir perdão para a ex-mulher, Jojo Todynho, após sair do reality show e contou o motivo de sua atitude.

“Só pedir perdão pelas minhas atitudes, independente do que ela falou, do que ela fez, pedir perdão das atitudes que eu tive. Isso acho que tiraria um peso tão grande das minhas costas”, afirmou ele em conversa com Rachel Sheherazade.

Além disso, ele contou que não conseguiu lidar muito bem com a exposição de sua vida após iniciar o romance com Jojo. “Não tive uma experiência de vida, imaturo, moleque, sabe? Não sabia, nunca tive uma explicação de como a mídia funcionava. Virei uma marionete, sabe? As coisas saíram tão do meu controle. Me envergonho tanto, mas tanto, você não tem noção”, afirmou.

Vale lembrar que Lucas está na primeira roça de A Fazenda 15. Ele disputa a preferência do público com Nathalia Valente e Rachel Sheherazade. Um dos três será eliminado na noite desta quinta-feira, 28.

Lucas Souza revela motivo do divórcio

O influencer Lucas Souza surpreendeu os colegas de confinamento em A Fazenda 15, da Record TV, ao contar um dos motivos para o fim do casamento com a funkeira Jojo Todynho. Em uma conversa com Shayan, Radamés, Jenny Miranda e Alicia X, ele contou que os dois se separaram porque brigavam na frente de outras pessoas.

“Um dos motivos do meu casamento ter acabado foi exatamente esse. A gente estava muito, muito bem quando estávamos sozinhos, só nós dois, mas quando tinha uma terceira pessoa, uma quarta pessoa, a gente se pegava na frente dessa pessoa”, afirmou ele.

Vale lembrar que Lucas e Jojo ficaram casados por 10 meses. Eles se casaram em janeiro de 2022 e anunciaram a separação pouco depois, com direito a troca de indiretas nas redes sociais.