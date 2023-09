A Fazenda 15: Lucas Souza revela motivo para o divórcio de Jojo Todynho

Ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza entrega um dos motivos para o fim do casamento com a funkeira

O influencer Lucas Souza surpreendeu os colegas de confinamento em A Fazenda 15, da Record TV, ao contar um dos motivos para o fim do casamento com a funkeira Jojo Todynho. Em uma conversa com Shayan, Radamés, Jenny Miranda e Alicia X, ele contou que os dois se separaram porque brigavam na frente de outras pessoas.

“Um dos motivos do meu casamento ter acabado foi exatamente esse. A gente estava muito, muito bem quando estávamos sozinhos, só nós dois, mas quando tinha uma terceira pessoa, uma quarta pessoa, a gente se pegava na frente dessa pessoa”, afirmou ele.

Vale lembrar que Lucas e Jojo ficaram casados por 10 meses. Eles se casaram em janeiro de 2022 e anunciaram a separação pouco depois, com direito a troca de indiretas nas redes sociais.

Lucas Souza está em novo romance

Ainda em A Fazenda 15, Lucas Souza contou que não está sozinho na vida amorosa. Ele contou que já está envolvido com outra pessoa famosa, mas o romance segue em sigilo.

“Eu estou ficando com uma pessoa muito mais famosa do que essa pessoa que era minha ex-esposa, e eu faço questão de não expor, porque de certa forma pode prejudicá-la lá fora, porque eu sei que podem cancelar ela. Ela tem o trabalho dela, e eu tenho o meu trabalho. Ela já fez trabalho de atriz já”, contou.

Lucas Souza fala sobre Jojo Todynho

O ex-militar Lucas Souza, que está confinado em A Fazenda 15, da Record TV, surpreendeu ao falar sobre a ex-mulher, a funkeira Jojo Todynho, durante uma entrevista na atração. Ao ser questionado se pretende desvincular sua imagem da ex-mulher, ele negou.

"Eu não entrei na Fazenda para desvincular a minha história da Jojo, mas sim para criar uma nova etapa da minha vida. A história que eu tive com a Jojo eu me orgulho muito. Não me orgulho em relação às polêmicas, não me orgulho das situações erradas que eu me meti. Não estou entrando em A Fazenda para desvincular dela, ao contrário, eu me orgulho muito de ter essa mulher f*da na minha história”, disse ele.

Então, ele completou: "Eu acredito que eu cheguei aqui através do meu relacionamento, das coisas que aconteceram, mas eu quero terminar essa fase da melhor maneira possível e não tenho como não falar dela. Mas se for para falar dela, eu vou falar só coisas boas, sobre momentos bons que a gente passou e pela gratidão que eu tenho por ela”.