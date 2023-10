A Fazenda 15: Kally choca ao exibir hematoma enorme no tórax

Internautas ficam impressionados com um hematoma enorme que apareceu no corpo de Kally Fonseca em A Fazenda 15

A influenciadora digital Kally Fonseca deixou os fãs chocados ao mostrar que está com um hematoma enorme na região do tórax. O machucado foi visto pelos internautas quando ela foi tomar banho de biquíni.

O hematoma está na região dos seios dela e deixou os internautas preocupados. “Cara, eu estou preocupado com a Kally. Não é normal esses roxos, não”, disse um fã. “Está feio mesmo este machucado, reparei hoje também”, afirmou outro. “Vixe, tá realmente muito estranho”, comentou mais um.

Vale lembrar que Kally acabou com a mancha roxa durante uma discussão com Jenny Miranda há poucos disso. Isso porque ela bateu o próprio tórax enquanto gesticulava e ficou com o hematoma.

Além disso, a peoa ficou com mais um hematoma em seu corpo neste final de semana. Ela caiu durante a festa e machucou o braço. Ela achou que tinha quebrado o braço por causa do tamanho do hematoma, mas foi apenas a pancada.

Cara eu tô preocupado com a pobi da Kally

Não é normal esses roxos não 🥺#AFazendapic.twitter.com/eKmgjDjZL0 — Jeff ♈️🌋🦁🪖👄 (@Jeff_villar89) October 22, 2023

Simioni é arrastada no chão de A Fazenda

A peoa Kamila Simioni deu o que falar na madrugada deste sábado, 21, na casa de A Fazenda 15, da Record TV. Depois de ser alvo de pedidos de expulsão na internet por causa de um gesto com Radamés, ela voltou a citar assunto por causa de uma cena inesperada. Ela foi flagrada pelas câmeras enquanto era arrastada pelo chão da sede.

A cena aconteceu de madrugada. Simioni passou mal ao exagerar na bebida durante a festa e deitou no chão. Então, as amigas resolveram dar um banho nela. Para isso, elas precisaram arrastar a colega pelo chão da sede até chegar ao chuveiro.

Inclusive, as amigas a ajudaram a trocar de roupa e a colocaram para dormir na cama. Assista ao vídeo aqui.