A Fazenda 15: Ex-BBB Cezar Black nega participação no reality show da Record

O participante do BBB 23 Cezar Black foi às suas redes sociais negar sua participação no elenco de A Fazenda 15

Nesta quinta-feira, 14, a lista com os 18 nomes que estarão no reality show A Fazenda 15 foi divulgada. Porém, ainda faltam 4 nomes que serão revelados apenas nesta próxima segunda-feira, 18, que é quando o programa da Record TV estreia.

Existem muitas especulações sobre quem seriam esses nomes que podem entrar para o reality show rural. Um dos principais palpites que vem circulando nas redes sociais é o de quem o ex-BBB Cezar Black se juntaria ao elenco que até agora conta com nomes como a jornalista Rachel Sheherazade e o modelo Yuri Meirelles.

Porém, na madrugada deste sábado, 16, o participante do BBB 23 se manifestou em seu Twitter e negou que estaria no reality. Após quatro dias sem publicar nada nas redes sociais, o enfermeiro escreveu: “Que isso, meu povo?”.

O profissional da saúde ainda negou que seriam administradores do perfil escrevendo em nome dele, por conta do confinamento para o programa dirigido por Rodrigo Carelli: “Que história é essa de adm, hein? É Black aqui meu povo!”.

Mesmo assim, a postagem não convenceu os seguidores, que continuam que Cezar Black estará em A Fazenda. “Sei...”, duvidou um seguidor. Uma fã também não se mostrou convencida pela mensagem: “Segunda você vai estar no paiol, né?”. Outra admiradora ainda escreveu: “Chegando na mentira adm”.

Apesar de não acreditarem que Cezar está fora da Fazenda, os seguidores do ex-BBB apoiaram sua participação no reality da Record. “Estamos na torcida para te ver nesse novo reality. Quero que você vá e leve esse prêmio. Boa sorte, marinheiro”, escreveu uma fã. Outra seguidora comentou: “Se você estiver no Paiol vou votar muito para você entrar”.

No primeiro episódio do reality apresentado por Adriane Galisteu, algumas personalidades irão para o Paiol, onde as 4 pessoas que entrarão na Fazenda 15 serão escolhidas pelo público por meio de uma votação.

Que isso meu povo! pic.twitter.com/VkPdPCz1g5 — Cezar Black ⚓️ (@cezarblackk) September 16, 2023

Que história é essa de adm, heeeeeein??? É Black aqui meu povooooo!!! 😂😂 — Cezar Black ⚓️ (@cezarblackk) September 16, 2023

Segurança!

Ainda na quinta-feira, além da divulgação dos primeiros nomes que irão compor o reality, uma coletiva de imprensa foi realizada para dar detalhes da estreia da Fazenda 15. No evento, que contou com a presença da CARAS Brasil, o diretor Rodrigo Carelli e a apresentadora Adriane Galisteu responderam algumas perguntas de jornalistas.

O diretor foi questionado sobre a segurança dos participantes, principalmente a última edição do reality, quando diversas ameaças de agressões foram feitas. "Quando você fala que a gente perdeu a mão, acho que na verdade as pessoas perderam a mão lá dentro. Os participantes perderam a mão. Óbvio que a gente pode e deve melhorar, pensar nisso, se preocupar. Ao escolher o elenco a gente pensa como não ter pessoas que possam chegar nesse ponto, mas é uma surpresa pra todo mundo”, disse Carelli.