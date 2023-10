A Fazenda 15 bate recorde com exibição da expulsão de Rachel Sheherazade

Record TV revela qual foi a audiência de A Fazenda 15 na noite em que exibiram a cena de Rachel Sheherazade colocando a mão no rosto Jenny Miranda

O mistério da direção de A Fazenda 15, da Record TV, para exibir a cena de quando Rachel Sheherazade colocou a mão no rosto de Jenny Miranda refletiu na audiência do reality show. De acordo com a emissora, a atração bateu recorde de audiência da temporada em São Paulo e Rio de Janeiro na noite de quinta-feira, 19.

Na edição de quinta-feira, 19, A Fazenda 15 exibiu o vídeo sobre a expulsão de Rachel Sheherazade. Eles não liberaram as imagens na transmissão 24 horas e só exibiram durante o programa ao vivo na TV. Com isso, os fãs do reality show ficaram ligados na telinha para conferir como foi a cena em que Rachel colocou a mão no rosto de Jenny, quebrando uma das regras do reality.

A Fazenda 15 teve média de 7,7 pontos, pouco de 8,4 pontos e share de 15,9% em São Paulo. No Rio de Janeiro, a atração teve 8,2 pontos de média, pico de 9,7 pontos e 15,5% de participação.

Record TV exibe motivo para Rachel Sheherazade ter sido expulsa

Na noite desta quinta-feira, 19, a Record TV exibiu a cena que causou a expulsão de Rachel Sheherazade por ter feito uma atitude proibida em A Fazenda 15. Na edição ao vivo, a emissora revelou quando Rachel colocou a mão no rosto de Jenny Miranda durante uma discussão.

A cena aconteceu na área de cuidados dos animais. Depois de brigarem durante toda a manhã, as duas gritavam uma com a outra quando Rachel tomou a atitude de colocar a mão no rosto de Jenny. Então, Lucas Souza entrou no meio delas para separá-las e evitar que a briga continuasse.

Ao vivo, a apresentadora Adriane Galisteu contou que o gesto de encostar no rosto foi a atitude que tirou Rachel do programa. "A Rachel quebrou uma regra do programa ao usar uma das mãos para tocar no rosto de Jenny. Rachel infelizmente está fora de A Fazenda 15. No domingo, ela vai estar no Hora do Faro para falar sobre tudo o que aconteceu”, disse ela.