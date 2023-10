A Fazenda 15: Após descumprimento de rega, peões levam punição grave no reality

A produção de A Fazenda 15 deu uma punição grave aos peões após um dos participantes descumprir regra

Na madrugada desta terça-feira, 10, os peões da Fazenda 15 foram surpreendidos com uma punição severa da produção. Após um dos participantes descumprir uma regra do reality, todos os peões do programa foram punidos pela atitude.

O participante Shay, que está na baia, tomou banho na casa sede, onde estão outros participantes. Como isso não é permitido, todos os peões que estão na sede ficarão 24 horas sem gás. Quem leu o anúncio da produção foi a fazendeira da semana Jaquelline.

“Desculpa, gente!”, anunciou o peão que causou a punição. Ao descumprir a regra, quando estava na sede, Shay foi avisado pelos outros participantes que não poderia estar lá, mas não levou os avisos dos colegas a sério. Apesar disso, os participantes levaram a punição tranquilamente e surgiram rindo após o ocorrido.

E ainda nessa terça-feira, uma outra punição foi anunciada pela produção. Dessa vez, quem causou a situação foi Jenny. A peoa trocou de roupa no banheiro, que é uma área sem câmeras no reality. Com o anúncio, a participante se defendeu: “Eu entrei no banheiro, mas eu não troquei de roupa”.

“Eu estava de top. Tirei a blusa porque estava com calor”, explicou a participante após ser questionada pelos outros peões. A punição feita pela produção desta vez foi deixar os participantes sem pão por 48 horas. “Sem gás e sem pão”, comentou a própria Jenny.

Uma situação similar já aconteceu nesta edição. O dançarino Tonzão Chagas estava na sede e foi para a baia após o horário limite estipulado pela produção. Por conta disso, todos os participantes foram punidos e ficaram 12 horas sem água quente.

Desistiu?

Na noite dessa segunda-feira, 9, os espectadores e participantes da Fazenda 15 foram pegos de surpresa após uma participante bater o sino. Jenny Miranda pediu para sair do reality alegando que já estava no seu limite e com saudades de sua família.

“Eu estou chegando no meu limite. Eu já cheguei, eu acho. Já fiz orações, já fiz tudo o que você pode imaginar. Acho que eu nem tenho mais forças para tirar”, disse ela para colegas de confinamento antes de pedir para sair.

Porém, a peoa não saiu do programa. Jenny tocou o sino da porta da sede, mas o que anuncia a desistência está localizado na oficina. "Jennynha não saiu do programa. Após um momento de instabilidade emocional, a nossa mais tocou o sino da porta da sede. Porém, o sino da desistência se localiza dentro da oficina, o que torna a desistência nula”, anunciou a equipe da participante nas redes sociais.