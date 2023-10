A Fazenda 15: Jenny Miranda bate o sino para sair do reality show

Jenny Miranda explica o motivo para ter tocado o sino para pedir para sair de A Fazenda 15

A influenciadora digital Jenny Miranda pegou todo mundo de surpresa nesta segunda-feira, 9, ao bater o sino para pedir para sair de A Fazenda 15, da Record TV. Ela tocou o sino para desistir do reality show após sentir que chegou em seu limite e por causa da saudade da família. Porém, ela não saiu do programa até o momento e chegou a conversar com a produção.

No confinamento, Jenny conversou com suas amigas sobre como está se sentindo. “Eu estou chegando no meu limite. Eu já cheguei, eu acho. Já fiz orações, já fiz tudo o que você pode imaginar. Acho que eu nem tenho mais forças para tirar”, disse ela.

Logo depois, ela bateu o sino e foi conversar com a produção. Com isso, ela decidiu permanecer no jogo. “Estou com saudade de casa, do Fábio, preocupada com o Enrico… Se ele está me vendo, se ele sabe que eu estou aqui ou se acha que eu abandonei ele”, disse ela.

Nas redes sociais, a equipe de Jenny Miranda disse que ela bateu o sino da porta de entrada, mas o sino da desistência é o sino que fica em outro lugar da sede. “Jennynha não saiu do programa. Após um momento de instabilidade emocional, a nossa mais tocou o sino da porta da sede. Porém, o sino da desistência se localiza dentro da oficina, o que torna a desistência nula”, escreveram nos stories do Instagram.

Cariúcha desabafa após atitude errada

Neste domingo, 8, a peoa Cariúcha caiu no choro ao perceber um erro que cometeu no reality show A Fazenda 15, da Record TV. Ela fez uma escolha que foi considerada errada por suas amigas e ficou abalada ao perceber o que fez.

Tudo aconteceu após a Prova de Fogo, que teve Yuri como o vencedor. Cariúcha foi para a baia e escolheu puxar Radamés para ir também para a baia. Ao justificar sua decisão, ela disse: “Não quis levar mulheres para baia, porque mulheres têm aqueles dias. Aí escolhi você Radamés, que veio primeiro na mente”.

Porém, Simioni disse que ela errou em sua escolha. “Acho lindo sua atitude de proteger as mulheres, mas nesse momento é jogo. Você bota lá quem você quer possivelmente em uma pré-roça”, afirmou ela. Ao perceber que colocou o amigo em risco, Cariúcha chorou de desespero e de arrependimento. “Eu não pensei por esse lado. Ai como eu sou burra”, desabafou.