A Fazenda 15: Cariúcha chora de arrependimento ao cometer erro

Cariúcha chora em A Fazenda 15 quando as amigas apontam erro que ela cometeu em dinâmica

Neste domingo, 8, a peoa Cariúcha caiu no choro ao perceber um erro que cometeu no reality show A Fazenda 15, da Record TV. Ela fez uma escolha que foi considerada errada por suas amigas e ficou abalada ao perceber o que fez.

Tudo aconteceu após a Prova de Fogo, que teve Yuri como o vencedor. Cariúcha foi para a baia e escolheu puxar Radamés para ir também para a baia. Ao justificar sua decisão, ela disse: “Não quis levar mulheres para baia, porque mulheres têm aqueles dias. Aí escolhi você Radamés, que veio primeiro na mente”.

Porém, Simioni disse que ela errou em sua escolha. “Acho lindo sua atitude de proteger as mulheres, mas nesse momento é jogo. Você bota lá quem você quer possivelmente em uma pré-roça”, afirmou ela. Ao perceber que colocou o amigo em risco, Cariúcha chorou de desespero e de arrependimento. “Eu não pensei por esse lado. Ai como eu sou burra”, desabafou.

Simioni falando pra Cariúcha que ela tinha que ter puxado o Tonzão #AFazenda



pic.twitter.com/ftYeA6jwoC — Dantas (@Dantinhas) October 8, 2023

Yuri pediu desculpas para Lucas em A Fazenda

Depois que a apresentadora Adriane Galisteu deu uma bronca nos participantes de A Fazenda 15, da Record TV, contra o preconceito, o modelo Yuri Meirelles decidiu ter uma conversa com Lucas Souza. Nesta semana, Yuri e outros participantes do reality show fizeram comentários com termos homofóbicos contra o ex-marido de Jojo Todynho. Agora, ele foi se desculpar por sua atitude.

Yuri chamou Lucas até a despensa da sede e falou sobre a situação. "Não quero que a gente fique com relação ruim aqui dentro e nem lá fora. Quero retirar todos os xingamentos ruins. Sei que tu é um moleque bom, a gente sempre se dá bem e eu estava com a cabeça a milhão na hora, com medo de um amigo ser eliminado por causa de mim, porque pensei 'o cara tinha pegado a situação sem saber o que tinha acontecido, e iria passar pro público como se a gente tivesse apunhalado ele pelas costas", disse ele.

E completou: "Fiquei puto comigo mesmo, eu explodi, descontei em você. Depois a gente foi lá na casa da árvore, foi o Tonzão também, enfim, peço desculpas, pelo xingamentos mesmo. Por mais que eu tenha discordado, quero pedir desculpas pelo xingamento e não quero que você leve pro coração".

Por sua vez, Lucas respondeu: "Pra mim tanto faz como tanto fez, mas uma pessoa lá fora, pessoas LGBTQIAP+ sofrem muito com isso, sofrem bullying, E aí quando você imita o jeito da pessoa".