A Fazenda 14: Vini Buttel veste camiseta alfinetando Kerline e Tati, mas é barrado pela produção

Os eliminados gravaram a dinâmica de lavação de roupa suja e Vini Buttel tentou usar uma camiseta caçoando das rivais

Na reta final do reality show rural, os participantes eliminados do jogo participaram da dinâmica de lavação de roupa suja. O ex-De Férias com Ex, Vini Buttel, resolveu aproveitar o momento para alfinetar as rivais Kerline Cardoso e Tati Zaqui.

O peão foi vestido para a gravação uma blusa onde na parte da frente tinha a imagem de Kerline e a frase “Volta fazendeira!”, brincando com a formação da roça que Tati Zaqui se voluntariou a participar e prometeu ganhar a prova do fazendeiro, mas acabou sendo eliminada de A Fazenda 14.

Já na parte de trás da blusa, estava a frase “É a Tati, é a Tati”, também se referindo a está roça, mas caçoando do momento que os peões acreditaram que era a funkeira voltando para a sede, mas na verdade era o modelo.

Porém, o peão foi barrado pela produção do reality show rural de usar a camiseta durante a dinâmica. A lavação de roupa suja irá ao ar na edição desta terça-feira (13).

Veja as imagens:

A camisa que o Vini levou pra usar na lavação de roupa suja 🗣️🆘 #AFazendapic.twitter.com/9A61aV8llV — Central Reality (@centralreality) December 13, 2022

Iran Malfitano, Babi Borges, Bia Miranda e Pelé MilFlows estão na última roça do reality show

A Fazenda 14 está chegando ao fim! Após a saída de André Marinho do jogo na noite desta segunda-feira (12), a apresentadora Adriane Galisteu formou mais uma roça surpresa no reality show rural.

Com os 4 participantes que ainda estão dentro da sede, a última roça de A Fazenda 14 irá definir os três finalistas do programa. Iran Malfitano, Bárbara Borges, Bia Miranda e Pelé MilFlows são os sobreviventes e contam com o voto do público para chegar na grande final.

O resultado da eliminação já será revelado na noite desta terça–feira (13), quando mais um participante irá embora.