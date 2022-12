A Fazenda 14: Iran Malfitano, Babi Borges, Bia Miranda e Pelé MilFlows estão na última roça do reality show

Perto da final, Iran Malfitano, Babi Borges, Bia Miranda e Pelé MilFlows enfrentam roça surpresa

A Fazenda 14 está chegando ao fim! Após a saída de André Marinho do jogo na noite desta segunda-feira (12), a apresentadora Adriane Galisteu formou mais uma roça surpresa no reality show rural.

Com os 4 participantes que ainda estão dentro da sede, a última roça de A Fazenda 14 irá definir os três finalistas do programa. Iran Malfitano, Bárbara Borges, Bia Miranda e Pelé MilFlows são os sobreviventes e contam com o voto do público para chegar na grande final.

O resultado da eliminação já será revelado na noite desta terça–feira (13), quando mais um participante irá embora.

Veja o pedido dos roceiros:

Confira o pedido da Babi para ser finalista! 🔥 #RoçaSurpresapic.twitter.com/Q4PGkdKxRg — A Fazenda (@afazendarecord) December 13, 2022

Vez da Bia pedir o voto de vocês para ser finalista! 🤠 #RoçaSurpresapic.twitter.com/jrt562GESq — A Fazenda (@afazendarecord) December 13, 2022

Iran pediu o voto de vocês para ser finalista 🤠 #RoçaSurpresapic.twitter.com/RKJy7A4oFX — A Fazenda (@afazendarecord) December 13, 2022

Pelé fez seu primeiro pedido de votos e, agora, para ser finalista! 🤠 #RoçaSurpresapic.twitter.com/GXNtaPQkjl — A Fazenda (@afazendarecord) December 13, 2022

O jogo acabou para mais um peão no reality show rural! Na reta final do programa, André Marinho não conseguiu se manter no jogo e foi o eliminado da roça desta segunda-feira (12), o cantor disputou contra Bia Miranda, Bárbara Borges e Iran Malfitano.

Diferente das outras eliminações, na de hoje a produção do programa mostrou a porcentagem de votos apenas do eliminado.

Ao falar sobre o marido de Drika Marinho, a apresentadora Adriane Galisteu disse: “Você sempre foi fiel às suas palavras e está aqui hoje porque escolheu o caminho da força interior de um homem só, e seguiu um passo de cada vez. Aqui você atravessou tudo que passava na sua frente com um sorriso no rosto, mas também sem deixar seu leão interior adormecer. Um guerreiro gentil, mas ainda sim um guerreiro”.