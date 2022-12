A Fazenda 14: Com 3,49% dos votos, André Marinho é o penúltimo eliminado de ‘A Fazenda 14’

O marido de Drika, André Marinho foi o eliminado nesta segunda-feira após formação de roça especial

O jogo acabou para mais um peão no reality show rural! Na reta final do programa, André Marinho não conseguiu se manter no jogo e foi o eliminado da roça desta segunda-feira (12), o cantor disputou contra Bia Miranda, Bárbara Borges e Iran Malfitano.

Diferente das outras eliminações, na de hoje a produção do programa mostrou a porcentagem de votos apenas do eliminado.

Ao falar sobre o marido de Drika Marinho, a apresentadora Adriane Galisteu disse: “Você sempre foi fiel às suas palavras e está aqui hoje porque escolheu o caminho da força interior de um homem só, e seguiu um passo de cada vez. Aqui você atravessou tudo que passava na sua frente com um sorriso no rosto, mas também sem deixar seu leão interior adormecer. Um guerreiro gentil, mas ainda sim um guerreiro”.

Veja a saída de André Marinho:

Continuam no jogo para a roça desta terça-feira (13) os peões Pelé MilFlows, Iran Malfitano, Bia Miranda e Bárbara Borges.

Após toda a confusão que a produção de A Fazenda 14 causou cancelando a grande festa da final do reality show, onde levou os peões Alex Gallete, Deborah Albuquerque e Kerline Cardoso prometerem não participar da dinâmica de lavação de roupa suja, a Record TV voltou atrás e manteve a comemoração.

Deborah foi a primeira a se pronunciar em seus Stories do Instagram contando que ela e os outros peões eliminados estavam em conversa com os responsáveis, e que eles receberam a notícia que a festa foi mantida.

"Estávamos em conversa, houve alguns desencontros de informação. Mas, a notícia boa é que sim, vai ter a festa e vai ser muito legal como todas as festas de A Fazenda foram. A gente estava muito ansioso para essa festa. Que bom, vai ter a festa. A gente automaticamente ficou muito feliz, vamos lavar roupa suja e vamos estar na Fazenda até o fim”, iniciou a ruiva.