A Fazenda 14: URGENTE! Irmãs de Deolane estão na porta da sede da Fazenda tentando tirar a peoa

Dayanne e Daniele, irmãs de Deolane, soltaram fogos para mandar recado para a peoa

Passando dos limites, as irmãs de Deolane Bezerra, Dayanne e Daniele, estão em Itapecerica da Serra, na porta da sede do programa tentando tirar a advogada de lá. Com um grupo de pessoas e fazendo uma live no Instagram, as duas alegam uma cláusula no contrato do programa onde eles são obrigados a avisar se algum parente passou mal.

As irmãs também soltaram fogos com o objetivo de mandar um recado para Deolane. Tudo isso está acontecendo por conta da volta de Bárbara Borges para o programa, fato que revoltou muito as meninas do grupo A.

Confira:

Deolane Bezerra e Pétala Barreiro não gostaram da volta de Bárbara Borges para A Fazenda 14 neste sábado (3), e ficaram revoltadas com a produção do reality show por terem feito uma roça falsa.

Apesar de não terem demonstrado reação no momento que Babi entrou na sede, Deolane e Pétala desanimaram do jogo e ameaçaram bater o sino para deixar o jogo.