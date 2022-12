A Fazenda 14: Deolane e Pétala desejam desistir do reality após a volta de Babi

Após a volta de Babi ao jogo, Deolane e Pétala ficam revoltadas com o programa

Deolane Bezerra e Pétala Barreiro não gostaram da volta de Bárbara Borges para A Fazenda 14 neste sábado (3), e ficaram revoltadas com a produção do reality show por terem feito uma roça falsa.

Apesar de não terem demonstrado reação no momento que Babi entrou na sede, Deolane e Pétala desanimaram do jogo e ameaçaram bater o sino para deixar o jogo.

“Acabei de falar, eu nunca tive tanta dúvida na minha vida. Um milhão e meio não me compra”, iniciou Deloane, revoltada e Pétala sugeriu que elas fossem embora: “Vamos embora? Vamos, amiga!”. Já Bia Miranda não concordou com a possibilidade e deseja continuar no jogo.

Em outro momento, Pétala mandou um recado para sua família dizendo que estava voltando para casa.

Confira:

Deolane disse que vai esperar até a noite pra tocar o sino. Pétala disse que também quer tocar. #AFazendapic.twitter.com/gGO7aYwz0f — Central Reality (@centralreality) December 3, 2022

Pétala informou pra família se preparar pois ela vai embora #AFazendapic.twitter.com/m7dj7cY0Nj — Central Reality (@centralreality) December 3, 2022

O clima está tenso entre Bárbara Borges e Deolane Bezerra em A Fazenda 14, da Record TV. Na manhã deste sábado, 3, Babi voltou para a sede após vencer a roça falsa e agitou a casa. Tanto que ela já trocou farpas com a sua rival.

Nesta tarde, Babi contou que assistiu ao que estava acontecendo na sede enquanto estava no rancho por causa da roça falsa. “É que eu ouvi muita coisa. Mas eu falei, deve estar doendo, né?”, afirmou. Então, Deolane rebateu: “Está não”.