A Fazenda 14: Treta entre Tati Zaqui e Bia Miranda na Hora do Faro

“Entrei aqui porque o público me colocou”, disparou Bia Miranda

CARAS Digital Publicado em 09/10/2022, às 23h38

Os ânimos se exaltaram entre Tati Zaqui e Bia Miranda durante a dinâmica que aconteceu no programa Hora do Faro.

Na discussão, a funkeira disse não saber o que Bia está fazendo dentro do reality show rural, a neta de Gretchen rebateu e respondeu: “você fala tanto isso, mas quem não era para estar aqui é você, porque eu entrei aqui por voto do público. [...] Não entrei por causa de assessoria não, entrei aqui porque o público me colocou.”

As duas peoas gritaram uma com a outra durante a briga e Tati disse que elas deveriam se enfrentar na roça.

Confira o bate-boca:

Bia x Tati na dinâmica do Faro #AFazendapic.twitter.com/lVjgVYsrxO — Central Reality (@centralreality) October 9, 2022

A neta de Gretchen, entrou para A Fazenda 14 pelo voto do público, após participar do Paiol, recebendo 36,65% dos votos, contra André Santos, Claudia Baronesa, DJ Créu e Suzi Sassaki.

Pelé Milflows foi o grande campeão da Prova de Fogo que aconteceu na tarde deste domingo (9), o rapper é novo dono dos poderes do lampião e poderá usar na formação da próxima roça. O público escolheu o poder B, em que o dono pode escolher um peão da baia que poderá ser votado pela casa. O segundo poder é apenas revelado no dia da formação da roça, que acontece na terça-feira (11).

A prova foi de resistência e contou com a participação de Vini, Deolane, Moranguinho, Bárbara, Shay, Ruivinha de Marte, Tati e o vencedor, Pelé. Os participantes ficaram deitados em uma plataforma que estava inclinada e se movia de tempos em tempos. Para não cair e ganhar, precisavam segurar duas cordas e por mais tempo que os outros participantes.