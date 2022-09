A Fazenda 14: Tiago Ramos relembra o namoro com a mãe de Neymar Jr

Modelo Tiago Ramos deu mais detalhes com Nadine Gonçalves, mãe do jogador Neymar Jr

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 15h47 - Atualizado às 16h09

Nesta terça-feira, 27, o modelo Tiago Ramos (25) decidiu abrir o jogo sobre o motivo pelo qual se envolveu romanticamente com Nadine Gonçalves (54), mãe do jogador de futebol Neymar. Em uma conversa com Ellen Cardoso, a Moranguinho, no confinamento do reality show rural A Fazenda 14, o peão revelou que ainda tem sentimentos pela ex-companheira.

Tiago estava relembrando as críticas sobre o relacionamento do casal: “Porque é milionário, pensavam que eu estava com ela por interesse, mas não! Sou muito humilde, ficava de boa, não tinha interesse em porr* nenhuma. Tinha interesse na mulher, de ter aquele sentimento por ela”.

E deixou claro que ainda existem sentimentos pela mãe de Neymar. “Hoje, mais como amigo. Ninguém precisava saber disso, mas as pessoas queriam que eu provasse isso, que provasse que não era interesseiro. Falaram que eu batia em mulher. Porr*, pelo amor de Deus!”, exclamou.

"Imagina o tanto de coisa pesada que foi para cima de mim. Temos os nossos erros, por isso que as pessoas falam, mas inventar coisas a seu respeito? Que me prejudicaram na minha vida profissional e no meu relacionamento, foi fod*”, lamentou o peão.

Enquanto desabafava, Tiago revelou que entrou no programa para tentar mudar sua imagem com o público. “Agora, tenho que contornar tudo, dentro de um reality para tentar conseguir minha vida de volta. Olha que loucura?”, contou.

Vale lembrar que Tiago e Nadine namoraram em 2020, entre idas e vindas, quando o modelo tinha apenas 23 anos, e ela, 52. O modelo foi muito acusado por internautas de ter se relacionado com a mãe de Neymar apenas por interesses financeiros e midiáticos.

Veja o vídeo de Tiago Ramos desabafando sobre seu relacionamento com Nadine Gonçalves, mãe de Neymar:

Tiago falando do caso da mãe do Neymar, a situação que ele passou.



Eu quero chuvas de RT nesse vídeo para espalhar. 🆘🗣️🗣️ pic.twitter.com/Ax48B7PEfm — Altair (@AltairComenta) September 27, 2022



Tiago Ramos é deixado de lado por grupo de Deolane e se chateia

O peão Tiago Ramos já não se vê mais como prioridade de nenhum grupo dentro da casa do reality, pois ficou decepcionado por não ter sido escolhido por seus aliados no sorteio para a primeira prova de fogo.

Durante uma dinâmica na noite desta segunda-feira (26), Tiago Ramos ficou mais uma vez chateado por não ter sido uma das prioridades do seu grupo. Na dinâmica, os peões tiveram que formar equipes, sendo quatro grupos de cinco pessoas, com Tiago sobrando e ficando nervoso, por nunca ser prioridade.