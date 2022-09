A Fazenda 14: Tiago Ramos é deixado de lado por grupo de Deolane e se chateia

O influenciador Tiago Ramos ficou chateado após sobrar em formação de times para dinâmica da noite

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 23h34

O influenciador digital Tiago Ramos é conhecido por causar diversas polêmicas em sua vida pessoal, e agora no reality show A Fazenda 14. Mesmo tendo uma boa convivência com os confinados do programa e sendo do grupo de Deolane Bezerra, o ex-padrasto de Neymar continua não sendo uma opção dos peões em ocasiões importantes do jogo, sempre ficando pra trás.

Fato é que o peão já não é prioridade de nenhum grupo da casa há algum tempo, pois durante a primeira prova de fogo da temporada, ele ficou decepcionado por não ter sido escolhido pelos seus aliados no sorteio, e hoje a situação se repetiu.

Durante a dinâmica que rolou na noite desta segunda-feira (26), Tiago Ramos ficou mais uma vez chateado, após não ter sido uma das prioridades do seu grupo em outra ocasião. Na ação de hoje, as subcelebridades tiveram que formar equipes, se dividindo em quatro grupos de cinco pessoas, com o ex-padrasto de Neymar sobrando e ficando nervoso, por nunca ser prioridade.

Nas redes sociais, diversos telespectadores do programa da Record TV comentaram sobre o assunto, dizendo sobre a falta de lealdade do grupo liderado por Deolane Bezerra, que sempre estão com Tiago, mas nos momentos importantes abandonam o peão.

Confira a formação dos grupos:

Foi aqui que o Tiago ficou sem grupo e acabou indo pro do Shayan #AFazendahttps://t.co/XO8Q5c8tDppic.twitter.com/UxAfgycMVS — Central Reality 🐮 #AFazenda14 (@centralreality) September 27, 2022

Tati Zaqui diz que amizade com peoa acabou

Nesta segunda-feira, 26, o reality show rural A Fazenda 14 continua no clima de confusões e intrigas. Durante uma conversa com outras peoas, a cantora de funk Tati Zaqui aproveitou para falar sobre sua briga com a influenciadora Ingrid Ohara, comentando que a amizade entre as duas, para ela, acabou.

Deborah, que fazia parte da conversa, disse confusa: “Tô sem entender até agora”, querendo que a amiga explicasse. “Na hora de colocar no c* de alguém, veio pro meu. Todo mundo fez o bagulho, mas na hora veio pro meu. Eu não sou assim. Não vou, não quero, não tenho a menor vontade. Não é o jogo, é razão, me sinto 100% na minha razão. Não é assim, ela não pode falar o que ela quer e depois achar que vai ficar tudo bem. Tá maluca. Não quero. Achei falsa. Muito falsa”, contou a Tati Zaqui.

A briga entre Tati e Ingrid começou no domingo, 25, quando a cantora colocou a influenciadora como “Não tem como defender”, durante uma dinâmica no programa “Hora do Faro". Tati fez isso após Ingrid afirmar que se sentiu pressionada pela artista, que considerava como amiga.