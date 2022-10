A Fazenda 14: Tiago Ramos declara torcida para Deolane e Bia Miranda

O ator disse que gostaria das duas amigas campeãs do programa

CARAS Digital Publicado em 22/10/2022, às 23h05

Tiago Ramos expulso junto com Shayan de A Fazenda 14, na madrugada da última sexta-feira (21), participou da Live do Eliminado com Lucas Selfie e foi questionado sobre assuntos e falas polêmicas que teve dentro do jogo.

No final do quadro, Tiago foi questionado pelo apresentador sobre quem ele quer que seja o grande campeão do reality show rural. Com a resposta na ponta da língua, o modelo declarou sua torcida para Deolane Bezerra e Bia Miranda.

O peão chegou a dizer que por conta de a advogada já ter uma carreira sólida fora do programa e Bia Miranda ter uma história mais triste, está torcendo para a neta de Gretchen, mas para Deolane também.

“Pela Deolane ser uma pessoa muito conhecida, já ter a vida encaminhada, eu gosto muito da história da Bia, estou conhecendo aqui de fora e já estou me apegando muito [...] Está entre as duas para mim”, explicou o peão.

Confira a entrevista:

Tiago se desculpou novamente pelas falas contra a família do Shay na #LiveAFazenda e finalizou dizendo que torce para a Bia ou Deolane ganharem o programa. #AFazendapic.twitter.com/l22x8v25En — Central Reality (@centralreality) October 22, 2022

Antes de declarar seu voto, Tiago pediu desculpas para a família de Shayan, por conta das falas xenofóbicas que o modelo teve dentro do programa.

Shayan Haghbin expulso na madrugada de sexta-feira (21) de A Fazenda 14, após brigar com Tiago Ramos, participou do quadro da emissora Live do Eliminado, comandado pelo apresentador Lucas Selfie. Mesmo sendo um programa da 'Record TV', Shay não deixou de detonar a emissora e contar todas as injustiças que passou dentro do programa, também afirmou que Tiago foi protegido diversas vezes.

O iraniano disse para Lucas Selfie que Tiago bateu o sino para sair do programa duas vezes, pulou a cerca e saiu do perímetro permitido do jogo, mordeu Shay e quando ele foi reclamar para a produção, disseram não ter filmagem do momento.