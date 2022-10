A Fazenda 14: Shay detona ‘Record TV’ e afirma favoritismo da emissora em Tiago

Shay afirma que a produção justificou as ações de Tiago com o fato de o modelo estar bêbado

Shayan Haghbin expulso na madrugada de sexta-feira (21) de A Fazenda 14, após brigar com Tiago Ramos, participou do quadro da emissora Live do Eliminado, comandado pelo apresentador Lucas Selfie. Mesmo sendo um programa da 'Record TV', Shay não deixou de detonar a emissora e contar todas as injustiças que passou dentro do programa, também afirmou que Tiago foi protegido diversas vezes.

O iraniano disse para Lucas Selfie que Tiago bateu o sino para sair do programa duas vezes, pulou a cerca e saiu do perímetro permitido do jogo, mordeu Shay e quando ele foi reclamar para a produção, disseram não ter filmagem do momento.

"Uma vez o Tiago me mordeu na barriga e na mão. Mas o pessoal da Record falou que não tinha vídeo e que ele estava bêbado. Ele bateu o sino, pulou a cerca, saiu da linha vermelha, era quebra de contrato. Justificativa: ele estava bêbado. Então ele pode beber e fazer o que quiser?", contou Shay na entrevista.

Por fim, o iraniano disse estar triste com a expulsão, mas aliviado de ter saído do programa. "Eles me tirarem foi um alívio. A minha vitória foi voltar para casa com uma resposta positiva do Brasil".

