A Fazenda 14: Assessora de Lucas Santos desmente o peão em podcast

A empresária contou que Lucas sabia que nunca foi combinado o encontro entre Deolane e Ruivinha

Eita! Mais uma vez Lucas Santos é pego na mentira dentro de A Fazenda 14! Acontece que, a assessora do ator, Roberta Maia, participou do Link Podcast e desmentiu uma fala de Lucas e contou ter ficado chateada com a situação.

Em recentes ataques contra Ruivinha de Marte, o ator acusou a dançarina de ter marcado para fazer seu cabelo no mesmo salão e no mesmo horário que Deolane Bezerra iria, para tentar forçar uma amizade com a advogada. No mesmo momento, Ruivinha de Marte disse que isso era mentira e que não sabia que Deolane estaria lá.

Roberta Maia, assessora de Lucas e de Ruivinha desmentiu que o encontro foi combinado. Ela contou para os apresentadores que também é assessora da cabeleireira Tati Cordeiro e que já tinha combinado com a profissional que levaria a peoa fazer o cabelo com ela. Inclusive, Lucas estava presente no jantar onde as duas combinaram.

A assessoria afirmou que nunca foi combinado o encontro entre Deolane e Ruivinha de Marte.

Confira o vídeo completo:

A empresária do Lucas e da Ruivinha desmentiu a história que o Lucas falou no programa que a Ruivinha tinha ido no mesmo salão pra ver a Deolane #AFazendapic.twitter.com/xPACbcj4D2 — Central Reality (@centralreality) October 22, 2022

