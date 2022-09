A Fazenda 14: Thomaz Costa revela se tem vontade de reatar com Larissa Manoela

Ex-namorado da atriz Larissa Manoela, Thomaz Costa conta se já pensou em reatar o namoro com ela: 'Eu pensava até pouco tempo atrás'

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 16h35

Confinado em A Fazenda 14, da Record TV, o ator Thomaz Costa relembrou de quando namorou com a atriz Larissa Manoela. Em uma conversa com Ingrid Ohara, ele foi questionado sobre o motivo do término deles e desconversou. “Coisa de criança”, respondeu.

Então, Ingrid surpreendeu com mais uma pergunta sobre a atriz. “Pensando em você hoje, você acha que um dia vocês ainda vão voltar, você e a Larissa?”, perguntou. E ele esbanjou sinceridade ao responder.

“Eu pensava. Eu pensava até pouco tempo atrás, eu pensado que poderia acontecer. Só que hoje tenho outra cabeça. Porque eu quero casar e hoje vendo a vida com Cristo, eu quero uma pessoa que caminhe comigo”, disse ele.

Por fim, Thomaz contou que quer casar. “Esse ano despertou em mim um negócio. Uma vontade de casar e construir família. Eu sempre tive por conta das turbulências dentro da minha casa”, declarou.

Thomaz respondeu para Ingrid que pensava até pouco tempo atrás em voltar com Larissa Manoela. #Afazendapic.twitter.com/7ua9uUU8Qi — Central Reality 🐮 #AFazenda14 (@centralreality) September 16, 2022

Larissa Manoela manda suposta indireta

Nesta semana, Larissa Manoela fez um post enigmático nas redes sociais e os apontaram que poderia ser uma indireta para Thomaz Costa. Ela foi citada no programa A Fazenda 14 e, poucas horas depois, a atriz disparou: “Acordei hoje e pensei: como será que é não conseguir tirar meu nome da boca?”.

Rapidamente, a declaração repercutiu e Larissa Manoela negou que tenha sido uma indireta para uma pessoa específica. “Eu não tô falando de ninguém especificamente não. Vocês fizeram essa associação simplesmente porque meu nome foi citado num programa televisionado 24h. Mas eu parei pra pensar de forma geral, no tanto de gente que não consegue tirar meu nome da boca. E de verdade: QUE BOM”, disse ela, e completou: "Era só uma reflexão diária porque o Twitter sempre me pergunta o que está acontecendo e no que estou pensando. Já que eu já disse, então agora com sua licença vou voltar a trabalhar. Beijo, tchau”.

