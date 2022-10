A Fazenda 14: Thomaz Costa explica romance com Isadora Pompeo

Ator confessou que não tinha uma pessoa antes de entrar no jogo

CARAS Digital Publicado em 22/10/2022, às 00h10

Thomaz Costa, último eliminado de A Fazenda 14, participou na noite de ontem (20), da Cabine da Descompressão com Lucas Maciel. O apresentador questionou sobre a história do ator ter entrado para o reality show comprometido. Para quem não lembra, nos primeiros dias do programa, Thomaz contou que tinha uma pessoa aqui fora.

Porém, o eliminado confessou: “Fui emocionado”, Thomaz disse que não namorava aqui fora antes de A Fazenda 14 e que nunca chegou a ficar com Isadora Pompeo, influencer que o ator citou no começo do jogo.

Confira a explicação do ex-Carrossel:

“Isso foi uma ilusão da minha cabeça, o pessoal até falava ‘mas você já ficou com ela?’ e não. [...] Um tempo atrás eu parei, tirei o pé do acelerador. Eu estava ficando com muita gente, e falei que queria achar uma pessoa “daora”, não quero ficar de galho em galho. De todo mundo que eu conhecia, eu olhei e falei ‘essa pessoa é uma pessoa legal’. Nós aproximamos um pouco mas é algo muito distinto”, explicou o ator.

