A Fazenda 14: Moranguinho culpa Vini pela confusão que levou a expulsão de Shay e Tiago

“Se o Vini não tivesse feito isso”, afirma a dançarina ao dizer que Vini que começou a confusão

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 23h32

A expulsão de Shayan Haghbin e Vini Buttel de A Fazenda 14 após agressão entre os peões repercutiu diversos comentários, tanto fora do jogo quanto entre os participantes do reality show rural.

O programa desta sexta-feira (21) mostrou a reação dos pões após o ocorrido na noite de ontem e uma conversa entre Moranguinho e Deolane chamou a atenção dos internautas. No bate-papo, a dançarina conta para a advogada, que não estava na sede quando começou toda a confusão, sobre a pessoa que realmente gerou o caos no programa.

“Pô cara, se o Vini não tivesse feito isso. O Vini causou muito, o Tiago acabou entrando por causa do Vini, ele estava quietinho sentado. E quando o Vini foi, primeiro ele ficou tentando tirar, entendeu?”, disse a mulher de Naldo.

Na internet, diversos comentários sobre a atitude do ex-De Férias com Ex Brasil revoltaram os internautas. Usuários postaram: “Assistindo a edição e me perguntando porque o Vini não foi expulso”; "Foi o Vini que começou todo a briga [...]".

Confira:

Assistindo a edição e me perguntando pq o Vini não foi expulso — Ana Claudia 🐬🎪🌵 (@AnacClauudia) October 22, 2022

Foi o vini que começou todo a briga. O adm do vini por favor. Não sei onde vcs estão vendo a fazenda. Acho que não é a mesma que eu estou vendo — shirlei bittencourt (@shirlei01191780) October 22, 2022

Na tarde desta sexta-feira, 21, o ex-peão Shayan Haghbin(31) abriu o jogo e se pronunciou pela primeira vez sobre a confusão que se envolveu comTiago Ramos(24) dentro do reality 'A Fazenda 14', da Record TV, no início madrugada de hoje.

"E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Todos vocês viram. Me agrediram e eu [tivel uma reação automática de medo do corpo. Mas, Record quem manda no programa. Eles decidiram me tirar do jogo, que eu acredito que estava jogando muito bem, muito transparente. Eu era o porto seguro do nosso grupo", afirmou.