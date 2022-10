A Fazenda 14: Tiago Ramos é visto pela primeira vez após expulsão de reality

Tiago Ramos é visto descalço em São Paulo com mesmas roupas de quando estava no reality

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 15h40 - Atualizado às 15h52

Na madrugada desta sexta-feira, 21, o modelo Tiago Ramos e o iraniano Shayan Haghbin foram expulsos do reality show rural A Fazenda 14. O ato extremo da produção do programa se deu após uma briga entre os ex-confinados que acabou gerando agressões entre eles.

E nesta manhã de sexta-feira, Tiago já foi visto pelas ruas de São Paulo. Flagrado com as mesmas roupas que vestia, porém, descalço. Em um vídeo que vem circulando nas redes sociais, uma pessoa pede que o modelo faça uma dancinha, tendo seu desejo atendido.

Mesmo estando visivelmente cansado, Tiago parece estar tranquilo com o pedido e o assédio do fã, até sorrindo para a câmera.

Tiago Ramos acabou expulso junto com Shayan Haghbin após a briga depois que Deolane Bezerra retornou à sede. A produção do reality alegou que os dois ex-peões colocaram a integridade física um do outro em risco.

Veja o vídeo de Tiago Ramos flagrado em São Paulo:

Após expulsão, Tiago Ramos já foi flagrado fora do confinamento de #AFazenda14 nesta sexta-feira (21). Descalço, o ex-peão apareceu sorrindo e dançando nas ruas de São Paulo. O modelo foi expulso do reality junto com Shayan após um embate. (Vídeo: Reprodução / Twitter) pic.twitter.com/WSYoB6txcc — Hugo Gloss (@HugoGloss) October 21, 2022

Tiago Ramos e Shayan são expulsos de 'A Fazenda 2022'

A briga entre os peões começou quando Shayan retornou salvo da roça que eliminou Thomaz Costa. Vencendo a votação do público para permanecer no programa, o peão voltou à sede do programa xingando o "grupo A" de "otários" e "pedaços de me***".

Vinicius, Tiago Ramos e Bia Miranda não ficaram nada felizes com os xingamentos do rival e acabaram se irritando com ele resolvendo enfrentá-lo. Foi então que o ex-namorado da mãe de Neymar Jr. foi para cima do ex-roceiro e a confusão foi iniciada com cuspes no rosto.

Assim, a produção teve que entrar dentro da casa para entervir a briga, separando os dois peões, que foram chamados para conversar, e acabaram não retornando mais para a sede em Itapecerica da Serra.