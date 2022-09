A Fazenda 14: Thomaz Costa e Tati Zaqui trocam beijos e carinhos durante a noite

O clima de romance entre Thomaz Costa e Tati Zaqui continua em A Fazenda 14! Os dois foram flagrados trocando beijos na cama

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 10h19

O ator Thomaz Costa (22) e a funkeira Tati Zaqui (28) deram novos beijos em A Fazenda 14, da Record TV. Na madrugada desta quarta-feira, 28, os dois apareceram em clima de romance enquanto estava sozinhos na cama.

Abraçados, eles foram flagrados pelas câmeras enquanto trocavam beijos e carinhos. Porém, as câmeras não mostraram se o clima esquentou mais do que isso ou não. Os dois já tinham ficado juntos no último final de semana.

Thomaz Costa alfineta o elenco de A Fazenda 14

Há poucos dias, Thomaz Costa surpreendeu ao detonar o elenco de A Fazenda 14 e até citou Boninho, diretor do BBB. “Nossa, o Boninho errou em ter escolhido a Kerline (risos)”, disse ele. Então, Vinicius Buttel completou: “Mas, se for partir dessa lógica, aqui também tem vários erros”.

Ao ouvir isso, Thomaz declarou: “Nossa, essa edição foi fraca. Ano passado, se você for olhar, tinham umas pessoas muito fortes. Marina Ferrari, MC Gui, Bil, Gui Araujo, Dynho Alves, Dayane Mello, Liziane”.

Assim, Vinicius afirmou: “Vim aqui achando que ia ser briga de Davi e Golias, por tudo que estava sendo falado de Deolane, depois falaram que ia entrar o Prior”. E Thomaz concordou: “Nossa, se entrasse o Prior, meu Deus, ia ser louco”.

