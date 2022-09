A Fazenda / Conversa

A Fazenda 14: Thomaz Costa reclama do elenco e cita Boninho

Thomaz Costa alfineta a escolha do elenco de A Fazenda 14 e sugere erro do diretor Boninho no Big Brother Brasil

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 18h15

Thomaz Costa e Vinicius Buttel em A Fazenda 14 - Foto: Reprodução / Record TV