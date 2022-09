A Fazenda 14: Tati Zaqui chama atenção com suas curvas ao aparecer de biquíni no quarto

Cantora Tati Zaqui impressionou os internautas ao surgir de biquíni no quarto de A Fazenda 14

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 19h14

Na última quinta-feira, 22, a cantora de funk Tati Zaqui (28) levou os internautas à loucura ao exibir suas curvas ao ser vista de biquíni andando pelo quarto do reality rural A Fazenda 14. As câmeras do programa registraram o momento em que ela desfila pelo ambiente.

No Twitter, os administradores do perfil oficial da funkeira aproveitaram para exaltar ela, publicando o vídeo do exato momento. Nas imagens, Tati Zaqui aparece esbanjando sua beleza e o corpão.

A equipe escreveu na legenda: “Pega o close da patroa”. Os seguidores não pouparam nos elogios para a cantora, “Como é gostosa”, “Segura esse corpão adm”, “Que mulher espetacular”, entre outros.

Veja o vídeo de Tati Zaqui desfilando de biquíni no quarto de A Fazenda 14:

Record TV não exibe beijo entre Tati Zaqui e Kerline

Na tarde desta quinta-feira, 22, Tati Zaqui e Kerline Cardoso estavam conversando com outros peões quando a funkeira e a ex-BBB soltaram uma bomba que deixou os internautas eufóricos.

Durante a conversa, Tati disse: “Ela só quer me usar, viu Brasil?”, e Kerline respondeu: “Será que passaram?”. A conclusão das amigas foi que se fosse um beijo hétero, a Record TV teria transmitido. A conversa entre as duas fez com que os internautas levantassem a hipótese de que elas teriam se beijado em algum momento e que a emissora não teria transmitido.

As suspeitas de que Tati e Kerline ficariam começaram quando Deolane Bezerra contou para Pétala, durante a primeira festa, que ambas teriam combinado antes do confinamento. "Vão se pegar, antes de vir para cá, eu já sabia de tudo”, disse a advogada.

Veja a conversa das amigas Tati Zaqui e Kerline Cardoso: