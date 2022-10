A Fazenda 14: Produção do reality pede que peões devolvam figurinos e libera que saiam da sede

Participantes do reality show rural A Fazenda 14 devolvem figurinos coloridos da festa da noite sem entender o motivo

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 22h23

Toda sexta-feira é dia de festa no reality show rural A Fazenda 14. E nesta sexta-feira, 14, não seria diferente. Porém, enquanto os peões se arrumavam para a noite de diversão, uma notícia ruim acabou com o clima dos confinados.

“Atenção, todos os figurinos e o kit de festa devem ser devolvidos imediatamente no closet”, leu a fazendeira da semana Bia Miranda (18). Assim, os participantes tiveram que devolver os kits, que vinham com secador, chapinha e máquina de barbear, além dos looks temáticos de Roller Disco.

Além disso, os peões foram liberados para sair para a área externa da sede em Itapecerica da Serra, em São Paulo. “Eu acho que vão cancelar a festa”, disse Vini Buttel. A peoa Pétala Barreiros achou estranho o pedido, já que inclui tudo que foi dado anteriormente, acreditando que, se confirmado o cancelamento, pode ser uma forma de punição.

A Record TV ainda não fez um pronunciamento sobre a possibilidade de ter sido cancelada.

Veja a conversa entre os peões:

Iran Malfitano critica produção e emissora do programa

Iran também aproveitou para criticar a produção da Record, reclamando que nada aconteceu após Bia Miranda ser acusada de empurrar outro participante do reality show rural A Fazenda 14.

“Eu tô vendo dois pesos e duas medidas. Uma cadeira foi quebrada pelo Vini, várias formas de bolo na primeira vez, ontem foram várias formas de bolo de novo, e o que foi? Uma punição de 24h. Então, vamos quebrar uma cadeira, vamos quebrar umas coisas”, exclamou o ator.

Claramente revoltado, Iran falou que não vai ser calado pela direção do reality show rural. “Tem muita gente vendo o que eu tô vendo. Para ser um programa correto, direito, tem que ser igual para todo mundo. e tá sendo? Não tá sendo. E me calar não vão mesmo. ‘Vambora’ porque credibilidade não tá tendo nenhuma”, refletiu o peão durante conversa.